Президент Беларуси направил приветствие участникам XXV Международного кинофестиваля «Лiстапад»

Новости Беларуси. Белорусская столица в ожидании главного кинособытия осени. Последние приготовления идут к открытию юбилейного Международного кинофестиваля «Лiстапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 ноября масштабный культурный форум уже в 25-й раз соберет в Минске актеров, режиссеров, кинокритиков со всего мира. Поздравление его участникам направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.