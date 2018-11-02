Современная поэзия нужна для нашей души. Встреча с писателем Александром Ковалёнком состоялась в минском Доме литераторов

Новости Беларуси. Любители литературы получили возможность насладиться белорусской поэзией. В столичном Доме литераторов прошла встреча с писателем Александром Ковалёнком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поэт начал свой творческий путь еще в 70-х годах. В «копилке» писателя сотни стихов о Беларуси и ее жителях. Один из самых ярких стихов так и называется «Белорусам».

Александр Ковалёнок, член Союза писателей Беларуси:

Современная поэзия очень нужна, нужна для нашей души. Это очень тяжелый труд. Чтобы сделать книгу, может пройти 10 лет.

Окунуться в мир поэзии пришли не только родные и близкие поэта, но и почитатели его творчества. Сейчас на счету писателя двенадцать сборников стихов и пять сборников прозы. Кстати, поэтический вечер дополнили музыкальные номера и зажигательные танцы. Александр Васильевич – автор слов к нескольким десяткам песен белорусских исполнителей.