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Современная поэзия нужна для нашей души. Встреча с писателем Александром Ковалёнком состоялась в минском Доме литераторов

02 ноября 2018 06:35
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Новости Беларуси. Любители литературы получили возможность насладиться белорусской поэзией. В столичном Доме литераторов прошла встреча с писателем Александром Ковалёнком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современная поэзия нужна для нашей души. Встреча с писателем Александром Ковалёнком состоялась в минском Доме литераторов-1

Современная поэзия нужна для нашей души. Встреча с писателем Александром Ковалёнком состоялась в минском Доме литераторов-3

Поэт начал свой творческий путь еще в 70-х годах. В «копилке» писателя сотни стихов о Беларуси и ее жителях. Один из самых ярких стихов так и называется «Белорусам».

Современная поэзия нужна для нашей души. Встреча с писателем Александром Ковалёнком состоялась в минском Доме литераторов-6

Александр Ковалёнок, член Союза писателей Беларуси:
Современная поэзия очень нужна, нужна для нашей души. Это очень тяжелый труд. Чтобы сделать книгу, может пройти 10 лет.

Окунуться в мир поэзии пришли не только родные и близкие поэта, но и почитатели его творчества. Сейчас на счету писателя двенадцать сборников стихов и пять сборников прозы. Кстати, поэтический вечер дополнили музыкальные номера и зажигательные танцы. Александр Васильевич – автор слов к нескольким десяткам песен белорусских исполнителей.

Современная поэзия нужна для нашей души. Встреча с писателем Александром Ковалёнком состоялась в минском Доме литераторов-9

Современная поэзия нужна для нашей души. Встреча с писателем Александром Ковалёнком состоялась в минском Доме литераторов-11

# Белорусские писатели # Культура # Александр Ковалёнок # Фотофакт

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