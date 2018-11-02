«Познавая белый свет». XXV Международный кинофестиваль «Лiстапад» откроется в Минске 2 ноября

Новости Беларуси. В Минске идут последние приготовления к одному из самых важных событий в культурной жизни Беларуси – юбилейному международному кинофестивалю «Лiстапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный кинофорум уже сегодня, 2 ноября, в 25-й раз соберет в Минске актеров, режиссеров, кинокритиков со всего мира. Ежегодно его посещают более 40 тысяч зрителей и множество звездных гостей. Целую неделю зритель будет наслаждаться тонким и высокоинтеллектуальным кино.

В этот раз слоган фестиваля – «Познавая белый свет» посвящен известному режиссеру Кире Муратовой. Именно через такое кино организаторы приглашают зрителя окунуться в мир авторских задумок, эмоций, художественных открытий и вместе с тем познать самих себя.