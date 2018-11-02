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«Познавая белый свет». XXV Международный кинофестиваль «Лiстапад» откроется в Минске 2 ноября

02 ноября 2018 06:13
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Новости Беларуси. В Минске идут последние приготовления к одному из самых важных событий в культурной жизни Беларуси – юбилейному международному кинофестивалю «Лiстапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Познавая белый свет». XXV Международный кинофестиваль «Лiстапад» откроется в Минске 2 ноября-1

Масштабный кинофорум уже сегодня, 2 ноября, в 25-й раз соберет в Минске актеров, режиссеров, кинокритиков со всего мира. Ежегодно его посещают более 40 тысяч зрителей и множество звездных гостей. Целую неделю зритель будет наслаждаться тонким и высокоинтеллектуальным кино.

В этот раз слоган фестиваля – «Познавая белый свет» посвящен известному режиссеру Кире Муратовой. Именно через такое кино организаторы приглашают зрителя окунуться в мир авторских задумок, эмоций, художественных открытий и вместе с тем познать самих себя.

«Познавая белый свет». XXV Международный кинофестиваль «Лiстапад» откроется в Минске 2 ноября-4

В 2018 году в фестивале принимают участие 167 картин из 48 стран. Впервые во время кинофорума будут показаны фильмы из ЮАР и Кении. Уже сегодня на суд меломанов представят мелодраму «Холодная война» польского режиссера Павла Павликовски.

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# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # Культура # Фотофакт

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