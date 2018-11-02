Это сенсационная находка. Учёные установили возраст челна, найденного на дне Немана

Новости Беларуси. Ученые установили время, когда была изготовлена лодка, поднятая со дна Немана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На минувшей неделе мы рассказывали об уникальной операции, которую провели подводные археологи.

Древнюю 8-метровую лодку-долблёнку подняли со дна Немана: что говорят о находке специалисты

Заключение экспертов не заставило себя ждать: челну – 500 лет. Установлен и возраст дуба, из которого он сделан. Дерево начало расти в самом начале XIII века и через 300 лет оно стало материалом для умельцев, которые подобные челны мастерили на территории Беларуси, начиная с периода каменного века.