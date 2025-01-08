Витебск принимает областной фестиваль духовной музыки

Продлить звучание светлого праздника Рождества Христова призван областной фестиваль духовной музыки, который в эти дни принимает Витебск, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе на Двине – 20 коллективов Северного региона и столицы, а также гости из России. Музыкальные произведения представляют ансамбли из Карелии, Сергиева Посада, Балтийска. На сцене и мастера хорового пения, и начинающие исполнители.

Ольга Ведищева, руководитель вокально-хорового ансамбля «Мечта» детской школы искусств имени И.С.Баха Балтийска: Мы счастливы быть здесь второй раз. Уже были в 2019 году. В очередной раз познакомились с достопримечательностями прекрасного Витебска. Мы любим прикасаться к этой музыке, которая дарит много света и добра в детские души.

Александр Суворов, руководитель академического хора Витебского музыкального колледжа имени И.И.Соллертинского:

Здесь очень много молодежи. Она исполняет лучшую музыку, которая только лишь создана в этом мире. Это духовная музыка. Они приобщаются к духовности и приобретают нравственность.

8 января в полдень музыка наполнит Витебскую духовную семинарию. Для города это уже 33-й фестиваль. И каждый его концерт – настоящий праздник для души.