В Смолевичах прошло заседание коллегии главного управления культуры Миноблисполкома

Более 200 молодых специалистов ежегодно пополняют ряды учреждений культуры Центрального региона. Вопросы кадрового обеспечения отрасли обсудили в Смолевичах, сообщили а программе «Минщина» на СТВ.

В райцентре прошло заседание коллегии главного управления культуры Миноблисполкома. В зале собрались самые творческие люди региона. Говорили о подготовке кадров и их закрепляемости на местах. Также в Минской области ведется работа по укреплению материально-технической базы. Учреждения культуры оснащают современным оборудованием, новыми микроавтобусами и сценическими костюмами. Особенно это актуально в период новогодних праздников.

Владимир Гавриков, директор Смолевичского районного центра культуры и народного творчества: Обслуживаем также зону населенных пунктов, где нет стационарных учреждений культуры, библиотек, посредством библиобуса из Центральной районной библиотеки. А также у нас есть сектор нестационарного культурного обслуживания населения. По графику выезжаем, обслуживаем определенные пункты.

Алла Шахотько, начальник главного управления культуры Миноблисполкома:

Наши работники поистине творческие и креативные. Новогодние программы в каждом районе, учреждении, городском и сельском – они разнообразные. Случилось, что в новогоднюю ночь, когда все будут отдыхать, поздравлять друг друга с Новым годом, наши работники готовят обширные культурные программы, сказочные представления, хороводы и песни. Поэтому мы всех приглашаем.

По итогам заседания коллегии утвердили планы работы и на 2025 год. Ожидается большое количество культурно-зрелищных мероприятий и много других сюрпризов для жителей.