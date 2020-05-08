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«Оно было первым в странах Восточной Европы». Что известно о восстании в Несвижском гетто

08 мая 2020 08:15
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Что известно о восстании в Несвижском гетто, узнали в программе «Большой город».

Оксана Семашко, корреспондент:
Только в Несвижском гетто были замучены и убиты около пяти тысяч человек, лишь единицы вернулись с войны.

«Личные вещи людей, которые не вернулись с войны». Что ещё можно посмотреть на онлайн-выставке в Нацбиблиотеке

«Оно было первым в странах Восточной Европы». Что известно о восстании в Несвижском гетто-1

Ирина Василькович:
В первую очередь расстреливали мужчин от 15 до 50 лет. Зная о том, что это очередная акция, к ней уже готовились и, услышав выстрелы со стороны немцев, евреи похватали свое оружие и попытались дать отпор нацистам. Было убито более 40 немцев. Чем примечательно Несвижское восстание? То, что это было первое восстание в странах Восточной Европы в гетто.

# Великая Отечественная война # Культура # Ирина Василькович # Оксана Семашко # Фотофакт # История

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