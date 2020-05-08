«Оно было первым в странах Восточной Европы». Что известно о восстании в Несвижском гетто

Оксана Семашко, корреспондент: Только в Несвижском гетто были замучены и убиты около пяти тысяч человек, лишь единицы вернулись с войны.

Ирина Василькович:

В первую очередь расстреливали мужчин от 15 до 50 лет. Зная о том, что это очередная акция, к ней уже готовились и, услышав выстрелы со стороны немцев, евреи похватали свое оружие и попытались дать отпор нацистам. Было убито более 40 немцев. Чем примечательно Несвижское восстание? То, что это было первое восстание в странах Восточной Европы в гетто.