«Оно было первым в странах Восточной Европы». Что известно о восстании в Несвижском гетто

Что известно о восстании в Несвижском гетто, узнали в программе «Большой город».
Оксана Семашко, корреспондент:
Только в Несвижском гетто были замучены и убиты около пяти тысяч человек, лишь единицы вернулись с войны.
«Личные вещи людей, которые не вернулись с войны». Что ещё можно посмотреть на онлайн-выставке в Нацбиблиотеке
Ирина Василькович:
В первую очередь расстреливали мужчин от 15 до 50 лет. Зная о том, что это очередная акция, к ней уже готовились и, услышав выстрелы со стороны немцев, евреи похватали свое оружие и попытались дать отпор нацистам. Было убито более 40 немцев. Чем примечательно Несвижское восстание? То, что это было первое восстание в странах Восточной Европы в гетто.