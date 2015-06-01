Представители талантливой молодежи Беларуси стали первыми гостями обновленного Театра юного зрителя

Новости Беларуси. 1 июня в Минске после долгой реконструкции открылся Театр юного зрителя. Новейшая сцена, оснащенная автоматическим электронным механизмом, пять люков, которые позволяют артистам появляться на сцене и исчезать, – все это позволит творческому коллективу обращаться в своей работе к сложнейшим современным постановкам.

А в числе первых посетителей оказались представители талантливой молодежи. 16 молодых людей 1 июня стали героями дня как стипендиаты специального фонда Президента.

Пока сверстники упорно готовятся к централизованному тестированию, Таня может посвятить время светской жизни. Ведь еще вчерашнюю школьницу без вступительных испытаний ждут сразу два ведущих вуза страны: Белорусский государственный университет и медицинский. И не удивительно, ведь экологический проект девушки в Турции взял «золото».

Татьяна Пасько, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов:

У меня получилась разноцветная кукуруза. Преимущество это разноцветной кукурузы – в ней содержится большое количество антиоксидантов. Это ферменты, которые затормаживают развитие раковых заболеваний, раковых клеток. Это очень актуально.

В День защиты детей Таня и 15 таких же одаренных и талантливых стали лауреатами специальных фондов Президента Республики Беларусь.

Это те, кто успешно представил нашу страну на международных конкурсах и конференциях.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Тыя, хто заўтра прыйдзе ў наша жыццё. І гэта павінны быць высокаадукаваныя, з аднаго боку, людзі. А з другога, безумоўна, гэта павінны быць творчыя людзі.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Видно, какова творческая мысль, как работает творческая мысль детей, чего они достигли. И это дети, которые внесены в базу данных одаренных детей.

1 июня они сменили амплуа юных гениев – стали просто юными зрителями. Первыми.

После шестилетней реконструкции знаменитый белорусский ТЮЗ вновь открыл свои двери для маленьких театралов. Причем на закрытый показ попала интеллектуальная элита нашей страны – отличники и победители международных конкурсов.

Зритель:

Я очень часто хожу в театры с родителями, со своей семьей. И я думаю, что театры помогают людям стать более культурными, мне кажется.

Премьерный показ «Реконструкции» в театре успешно состоялась. Площадь увеличилась практически вдвое, но вот историческую ценность здание сохранило.

Самые радикальные изменения произошли со сценой. Звук и свет по самым современным технологиям регулируются специальным оборудованием. А поворотный круг, люки-провалы и устройство для полета просто обязывают создавать и новый репертуар.

Игорь Воронин, директор Белорусского государственного театра юного зрителя:

Несколько месяцев мы здесь адаптировались, пристраивались. Много у нас различного современного сценического оборудования внедрено. Это требовало наладки, регулировки. И, конечно, постановка премьерного спектакля «Синяя птица».

Особенно рады новоселью актеры. Теперь кочующие артисты вновь обрели свой дом. Интерьер театра новый, но вот атмосфера прежняя – творческая и вдохновляющая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Кривошей, актер драмы Белорусского государственного театр юного зрителя:

Все дышит еще эпохой, которая была здесь до нас. Это те великие актеры, которые здесь были. То есть это такая атмосфера, от которой просто хочется заряжаться, выходить и делать замечательные вещи.

Интерес к театрам есть как со стороны зрителей, так и со стороны государства. Так, например, по программе реконструкции новый облик приняли многие подопечные Талии и Мельпомены – древнегреческих покровительниц театралов. А теперь активно обсуждают вопрос о создании новых театров.

Наталья Качанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Театры как поддерживало государство, так и будет поддерживать, потому что для нас это очень важно. Важна наша традиция, культура. Сегодня открытие этого театра – очень знаково. В День защиты детей, 1 июня, мы открываем великолепный театр для наших ребят, для нашей молодежи.

Свой сезон ТЮЗ начинает уже 2 июня с постановки «Синяя птица».

Кстати, такое начало тоже символично. Лицедеи надеются, что, как и для героев произведения Мориса Метерлинка, эта заветная птаха им принесет удачу.