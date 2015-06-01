Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян объявила о беременности
Новости США. Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее супруг, рэпер Канье Уэст, ждут второго ребенка. Об этом стало известно из анонса очередной серии популярного в США реалити-шоу «Семейство Кардашьян».
До этого Кардашьян неоднократно заявляла в многочисленных интервью о желании завести еще одного ребенка.
Канье Уэст и Ким Кардашьян. Источник фото: Instagram Ким Кардашьян
«Я только что получила тест крови, я беременна!», – сказала Кардашьян своей сестре Хлое.
У Кардашьян и ее супруга, 37-летнего Канье Уэста, уже есть ребенок. Девочка Норт родилась в июне 2013 года.
Норт, дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян
Ким Кардашьян – самая высокооплачиваемая звезда реалити-шоу в мире.
Она весьма откровенно и прямо ведет себя на съемках реалити-шоу «Семейство Кардашьян», не стесняется рассказывать о подробностях своей личной жизни в интервью и очень любит делать провокационные фото: с таким набором и воображению разгуляться негде.
«Многогранная» Ким Кардашьян о цене успеха: Амбициозность – мое второе имя! Больше фактов о том, почему Кардашьян так популярна, в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».