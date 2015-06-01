Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян объявила о беременности

Новости США. Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее супруг, рэпер Канье Уэст, ждут второго ребенка. Об этом стало известно из анонса очередной серии популярного в США реалити-шоу «Семейство Кардашьян».



До этого Кардашьян неоднократно заявляла в многочисленных интервью о желании завести еще одного ребенка.



Канье Уэст и Ким Кардашьян. Источник фото: Instagram Ким Кардашьян

«Я только что получила тест крови, я беременна!», – сказала Кардашьян своей сестре Хлое.

У Кардашьян и ее супруга, 37-летнего Канье Уэста, уже есть ребенок. Девочка Норт родилась в июне 2013 года.





Норт, дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян