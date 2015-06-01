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Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян объявила о беременности

01 июня 2015 07:50
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Новости США. Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее супруг, рэпер Канье Уэст, ждут второго ребенка. Об этом стало известно из анонса очередной серии популярного в США реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

До этого Кардашьян неоднократно заявляла в многочисленных интервью о желании завести еще одного ребенка.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян объявила о беременности -1


Канье Уэст и Ким Кардашьян. Источник фото: Instagram Ким Кардашьян

«Я только что получила тест крови, я беременна!», – сказала Кардашьян своей сестре Хлое.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян объявила о беременности -4

У Кардашьян и ее супруга, 37-летнего Канье Уэста, уже есть ребенок. Девочка Норт родилась в июне 2013 года.


Норт, дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян

Ким Кардашьян – самая высокооплачиваемая звезда реалити-шоу в мире.

Она весьма откровенно и прямо ведет себя на съемках реалити-шоу «Семейство Кардашьян», не стесняется рассказывать о подробностях своей личной жизни в интервью и очень любит делать провокационные фото: с таким набором и воображению разгуляться негде.

«Многогранная» Ким Кардашьян о цене успеха: Амбициозность – мое второе имя! Больше фактов о том, почему Кардашьян так популярна, в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

# Культура # Фотофакт # Звезды # Ким Кардашьян

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