Встреча молодых поэтов Минской области прошла в Логойске

Новости Беларуси. Встречу молодых поэтов Минской области принимала Логойская земля. Именно она славится своими большими творческими достижениями.

Сегодня Логойщина продолжает развивать поэтические корни. Имена местных творцов хорошо известны белорусскому читателю.

Елена Мастерова свой творческий путь начала еще в школе. Ее стихи печатались на страницах ведущих литературных журналов нашей страны. Особым достижением для поэтессы стал выход ее стихов под одной обложкой с произведениями классиков Янки Купалы, З. Бядули, Нила Гилевича в сборнике «Под Купаловской звездой».

К слову, землячка Нила Гилевича, Елена именно от него услышала хороший отзыв о своих стихах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Елена Мастерова, участница IX слета молодых поэтов Минской области:

Я нарадзілася ў Лагазе – таксама вельмі маляўнічая мясціна. Дарэчы, там нарадзіўся Ніл Гілевіч. Па дарозе мама яго нарадзіла як раз у гэтай вёсцы. Калі я пра гэта даведалася, гэта таксама натхніла сесці і нешта напісаць. Каб называцца паэтам, трэба шмат працаваць. І не ўсе гэтага звання годны, таму я лічу, што мне яшчэ трэба працаваць. Для гэтага трэба чытаць, для гэтага трэба сустракацца з творчымі людзьмі, сустракацца з такімі людзьмі, у якіх такая творчая энэргетіка. Магчыма, гэта дапаможа стварыць нешта новае.