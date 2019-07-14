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Битва за замок, кирмаш, соревнования по владению шашкой: что можно увидеть на фестивале «Мир – 1812»

14 июля 2019 12:00
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Новости Беларуси. У стен самого известного белорусского замка-форта развернулась масштабная битва за Мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Битва за замок, кирмаш, соревнования по владению шашкой: что можно увидеть на фестивале «Мир – 1812»-1

Артиллерия, кавалерия, пехота сошлись на поле боя. Как и 200 лет назад, польские воины армии Наполеона и русские казаки под управлением легендарного донского атамана Матвея Платова выясняют, кто же сильнее.

Битва за замок, кирмаш, соревнования по владению шашкой: что можно увидеть на фестивале «Мир – 1812»-4

Единственная разница в том, что сегодня это сражение с исключительно мирной целью. Участие в нем принимают 300 реконструкторов из Беларуси и России.

Битва за замок, кирмаш, соревнования по владению шашкой: что можно увидеть на фестивале «Мир – 1812»-7

Фестиваль «Мир – 1812» проходит уже в третий раз. Продлится он до вечера. На берегу озера организованы кирмаш и палаточный городок.

Битва за замок, кирмаш, соревнования по владению шашкой: что можно увидеть на фестивале «Мир – 1812»-10

У стен Мирского замка пройдут международные соревнования по владению шашкой или саблей. Возможность увидеть все своими глазами еще есть. Программа рассчитана до 18:00.

Битва за замок, кирмаш, соревнования по владению шашкой: что можно увидеть на фестивале «Мир – 1812»-13

# Фестиваль # Культура # Фотофакт

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