Битва за замок, кирмаш, соревнования по владению шашкой: что можно увидеть на фестивале «Мир – 1812»

Новости Беларуси. У стен самого известного белорусского замка-форта развернулась масштабная битва за Мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. У стен самого известного белорусского замка-форта развернулась масштабная битва за Мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Артиллерия, кавалерия, пехота сошлись на поле боя. Как и 200 лет назад, польские воины армии Наполеона и русские казаки под управлением легендарного донского атамана Матвея Платова выясняют, кто же сильнее.
Единственная разница в том, что сегодня это сражение с исключительно мирной целью. Участие в нем принимают 300 реконструкторов из Беларуси и России.
Фестиваль «Мир – 1812» проходит уже в третий раз. Продлится он до вечера. На берегу озера организованы кирмаш и палаточный городок.
У стен Мирского замка пройдут международные соревнования по владению шашкой или саблей. Возможность увидеть все своими глазами еще есть. Программа рассчитана до 18:00.