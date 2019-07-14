Битва за замок, кирмаш, соревнования по владению шашкой: что можно увидеть на фестивале «Мир – 1812»

Новости Беларуси. У стен самого известного белорусского замка-форта развернулась масштабная битва за Мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артиллерия, кавалерия, пехота сошлись на поле боя. Как и 200 лет назад, польские воины армии Наполеона и русские казаки под управлением легендарного донского атамана Матвея Платова выясняют, кто же сильнее.

Единственная разница в том, что сегодня это сражение с исключительно мирной целью. Участие в нем принимают 300 реконструкторов из Беларуси и России.

Фестиваль «Мир – 1812» проходит уже в третий раз. Продлится он до вечера. На берегу озера организованы кирмаш и палаточный городок.