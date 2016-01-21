Предложения в проект Кодекса о культуре обсудили 21 января белорусские депутаты

Новости Беларуси. Порядок проведения культурных мероприятий и корректировка положения о творческих работниках. Предложения в проект Кодекса о культуре обсудили 21 января депутаты. К разговору приглашены представители творческих союзов, Министерств культуры и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня проект Кодекса – это более 200 страниц и около 60 правовых нормативных актов. Аналогов нет во всем мире. Так, в документе совершенствуется механизм взаимодействия с белорусами зарубежья, уточняются критерии для придания статуса историко-культурной ценности. И даже поднимается тема возврата покупателями входных билетов на мероприятия. Речь, в частности, идет о полной компенсации стоимости квитков в течении двух недель.

Наталья Кучинская, заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы разглядаем прапанову вярнуць кошт білетаў, якія вернуты ў тэрмін 14 дзён. Ёсць прапанова ў месячны тэрмін. Таксама адна з прапаноў тычылася таго, што на культурна-відовішных мерапрыемства арганізатары павінны забяспечыць пры неабходнасці аказанне медыцынскай дапамогі.