Молодечно станет культурной столицей Беларуси 2016 года

Звание культурной столицы Молодечно получило неспроста. Только представьте: здесь находится более 10 учреждений культуры. А самое главное – богатый человеческий потенциал, талантливых, заслуженных, народных и образцовых. Не верите, давайте проверим вместе.

О воспитании талатливых и творческих в Молодечно заботяться с самого детства. В центре культуры «Росток» не только выявляют способности у детей, но и развивают их. Театральное мастерство, вокал, хореография, изобразительное искусство и ещё более десятка творческих направлений ежедневно осваивают маленькие дарования. Как результат – только в этом году более полусотни наград, полученных на различных фестивалях и конкурсах.

Гордятся в центре не только наградами, но и многочисленными почётными званиями. Например, вот эта студия маленьких вокалистов «Браво» носит звание «образцовой». Здесь уже зажгли не одну звезду белорусской эстрады.

Хорошим примером для своих воспитанников служат сами преподаватели. Так уже двадцать лет они являются хранителями традиций белорусской народной песни и танца.

Ещё одна гордость и слава Молодечно – Музыкальный колледж имени Огинского. Уже стал визитной карточкой города солнца. Здесь воспитывают музыкантов для симфонического оркестра, оперных певцов и актёров. И делают это с полной отдачей и душой. Как результат – колледж уже взрастил более десятка заслуженных и народных артистов.

Музыкальный колледж имени Огинского можно по праву назвать «кузницей талантов». Однако здесь воспитывают не только вокалистов и музыкантов, но и публику.

Не только музыкальными талантами славиться колледж имени Огинского. Уже 15 лет здесь работает отделение декоративно-прикладного искусства. Выставки работ его учеников, как очередного подтверждение почётного звания города.

Молодечно – не только место воспитания талантов, но и прекрасная площадка для творческой реализации. Город солнца имеет хорошую традицию принимать у себя многочисленные фестивали и конкурсы. Так уже ставший визитной карточкой города Национальный фестиваль беларусской песни и пэзии «Молодечно» хорошо знаком зрителям СТВ.

Ещё больше культурных событий ожидает Молодечно в 2016 году. Так, с размахом здесь отметят 75-летие народного артиста СССР – Владимира Мулявина.

Хоровые и вокальные коллективы духовой музыке примут участие в открытом конкурсе «Музыка души моей». А маленькие танцоры в очередной раз поборются за «Кубок Молодечно». В этом году культурная столица проведёт более сотни концертов, фестивалей и конкурсов.