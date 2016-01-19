Новости Беларуси. «Беларусь и белорусы». Первый передвижной выставочный проект представили 19 января в МИДе. Вниманию зрителей кадры современных фотохудожников и архивные материалы – все то, что собрали историки и документалисты. Благодаря такой выставке можно изучить историю Синеокой со времен Великого княжества Литовского, Речи Посполитой до современности. Планируется, что проект увидят за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для истории он уже зафиксировал дыхание Мирского и Несвижского замков, разливы Припяти. А еще оставшиеся в его сознании картины: Армения после землетрясений, изнывающие от радиации земли после Чернобыльской катастрофы. Фотограф Сергей Плыткевич делал репортажи из многих горячих точек. Возможно, поэтому белорусские мирные краевиды смотрятся особо трогательно и ценно.

Сергей Плыткевич, фотограф:

Беларусь – одна из немногих территорий, где спокойно, стабильно. Эту территорию можно использовать на благо конфликтующих сторон.

Теперь о Беларуси и белорусах его работы расскажут в рамках выставки. Прошлое и настоящее. Времена существования Великого княжества Литовского и Речи Посполитой и дни уже суверенной Синеокой.

Беларусь как страна с многовековыми традициями и белорусы как нация гостеприимная и миролюбивая.

Это своеобразный проект-презентация для многих стран мира. Именно такой, с богатой историей и богатой на людские таланты, знать Синеокую будут за рубежом.

Елена Купчина, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Этот мобильный проект будет активно использоваться в зарубежной деятельности нашей страны через наши дипломатические представительства.

Первыми работу историков, фотографов и документалистов увидели послы и оценили перспективу двусторонних отношений.

Велько Ковачевич, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Сербия в Республике Беларусь:

У нас традиционно дружеские, развитые отношения. Такие выставки помогли бы дальнейшему развитию наших отношений и взаимопониманию наших дружеских народов.

Кадры фотохроники немало рассказывают о культуре. И неудивительно. 2016-ый объявлен Годом культуры. Год юбилеев знаменитых белорусских классиков, «Славянскому базару» исполняется четверть века.

Олег Рыжков, директор Национального исторического музея Республики Беларуси:

Здесь представлена литература, живопись, театр, архитектура. Наверное, вообще, как говорил наш президент, культура — это очень большое, объемное слово.

«Беларусь и белорусы» – первый передвижной выставочный проект. И это лишь начало 2016-го, Года культуры.