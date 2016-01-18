Авторы проектов, посвященных культурному наследию Беларуси, Александр Алексеев и Олег Лукашевич на СТВ

День рождения белорусского советского архитектора, заслуженного деятеля искусств Беларуси, доктора архитектуры ­– Иосифа Лангбарда. Чем вас заинтересовала эта личность?

Александр Алексеев, издатель, режиссер:

Для нас большая честь представлять такого человека. Это великий зодчий 20 века. Люди называют с разным ударением эту фамилию: То ЛАнгбард, то ЛангбАрд. Но мы пообщались с живыми свидителями, которые его знали, и он называл себя ЛангбАрд. Мы сделали фильм, который впервые показал архив Иосифа Лангбарда. После его смерти осталось очень много материала, посвященного Беларуси. И в тот момент возникла такая ситуация, что он оказался невостребованным. Его жена передала его в музей Санкт-Петербурга, который хранится в Петропавловской крепости и этот архив был закрыт. К нему никого не допускали десятилетиями. И мы первые, кому разрешили в нем работать.

Олег Лукашевич, журналист, режиссер:

Пришлось просто покопаться в истории, узнать, что есть действительно такой архив. Он сохранился в хорошем состоянии. И заслуга Александра, как режиссера этого фильма, в том, что впервые он был показан так широко именно в фильме.

Это удача и счастливый случай! А для вас были какие-то факты из его биографии, может быть, какими-то удивительными?

Александр Алексеев, издатель, режиссер:

Для нас было самое главное – что было связано с нашей страной, с Беларусью, и непосредственно, с нашей столицей – городом Минском. Потому что как-то время «стирает», и мы забываем, что именно Иосиф Лангбард сыграл ключевую роль в придании Минску столичного облика: ключевые здания, Дом Правительства, Оперный театр, Дом офицеров, Академия наук, – которые сделали Минск похожим на огромный крупный город. Именно придумал он. Он выбрал этот контур. И мы забываем часто, что именно за эти здания, которые он придумал в Беларуси, в 1937 году он получил Гран-при в Париже на Всемирной выставке. Он гордо представлял свои проекты.

Олег Лукашевич, журналист, режиссер:

Эти здания – действительно, уникальный облик Минска. Он имеет своё лицо. Минск выигрывает, благодаря этим знаниям. Он узнаваем. И удивительно, что до сих пор нет улицы Иосифа Лангбарда в Минске.

Александр Алексеев, издатель, режиссер:

Просто представьте полёт его фантазии! По его задумкам, перед домом Правительства должна была быть огромная площадь до самого нашего современного вокзала, целая коллонада, а по центру – большой египетский обелиск.

Олег Лукашевич, журналист, режиссер:

Театр оперы и балета должен был быть в два раза больше и красного цвета.

Александр Алексеев, издатель, режиссёр:

Масштабы совершенно крупные. Когда ты смотришь в эти архивы, и понимаешь, что было задумано…

Олег Лукашевич, журналист, режиссер:

Оперный театр по тем архивам, которые сохранились, был просто уникальным. Но если бы это воплотилось в жизнь первоначально, то, я думаю, это здание было бы занесено в какой-то мировой список, каталог архитектурных решений.

Более десяти лет мы работаем над художественным проектом «Наследие Беларуси», «Спадчына Беларусі» и сейчас представляем альбом, уникальность которого в том, что он впервые издан на трёх языках: русском, белорусском и английском. И здесь собраны все архитектурные достопримечательности Беларуси. Представлены все регионы. И показано насколько мы сегодня богаты наследием, несмотря на то, что у нас столько было утрачено.

Александр Алексеев, издатель, режиссёр:

Для нас, авторов, очень важно, чтобы наш труд был востребован. Потому что основная задача всех наших проектов, которые входят под одну эгиду «Спадчына Беларусі», – показать красоту и глубину нашей культуры, чтобы это было развитие нашей национальной культуры, чтобы это было международное представление страны. Для нас оказалось очень приятным, что труд оказался востребованным.