«Праздники дружбы Италия – Беларусь» и День еврейской культуры «Осенние праздники» пройдут в Минске 24 сентября

Новости Беларуси. Возможность окунуться в культуру другой страны, не покидая пределы столицы, вновь предоставится минчанам в предстоящую субботу. На территории Верхнего города пройдут сразу два масштабных мероприятия с национальным колоритом – «Праздники дружбы Италия – Беларусь» и День еврейской культуры «Осенние праздники», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стефано Бьянки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Республике Беларусь:

Я очень рад пригласить всех жителей Минска и всех белорусов на первый «Праздник дружбы Италия – Беларусь». Будет много разных интересных моментов: фольклорные группы, гастрономические стенды, и в том числе детская зона, языковые школы, которые будут рассказывать об Италии. Ждем всех гостей на этом празднике.

Михаил Гальперин, член еврейской общины:

Запрашаем вас на наше свята. Там вас будзе чакаць шмат цікавага. Па-першае, канцэрт, на які запрошаны артысты з самаго Ізраілю. Па-другое, у нас вельмі цікавые разнастайыя калектывы, самадзейныя калектывы. Такім чынам вы можаце і пачуць нашы габрэскія песні, паглядзець на танцы.