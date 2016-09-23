Завораживающие пейзажи белорусского художника Леонида Гомонова

Продолжаем наше увлекательное путешествие в мир искусства вместе с галереей «Предместье». Сегодня мы познакомимся с удивительными пейзажами Леонида Гомонова. Тем более что у нас есть прекрасный повод. Ведь в эти дни в галерее проходит выставка работ мастера.

Необыкновенные пейзажи, которые с невероятной точностью передают различные, едва уловимые состояния природы. Художественный мир Леонида Гомонова поражает своим богатством. А всё благодаря незыблемой любви к природе и постоянному поиску мотивов для своих полотен. Последнее и подталкивает мастера как можно чаще выезжать на пленэры. Такие поездки, как он сам признаётся, оказывают огромное влияние на его творчество.

Куда бы ни отправился Леонид, он везде сможет отыскать что-то особенное, то, что порой скрыто от глаз прохожих. Именно поэтому великолепная палитра его работ позволяет нам насладиться уникальными пейзажами Беларуси, России, Польши, Словакии.

Завораживающие пейзажа Леонида невероятно тонко и ярко передают даже самые незначительные детали. Казалось бы, такие частые и обыденные гости на картинах художников – облака. Но именно они стали для мастера самыми важными и главными героями.

Эстетическое удовольствие художник Леонид Гомонов способен найти для себя во многом, что его окружает. Потому впервые переступив порог галереи «Предместье», он сразу же поспешил поделиться впечатлениями от увиденного.

Помимо работ Леонида Гомонова в галерее вы можете насладиться полотнами и других художников Беларуси. Тем более что представленное здесь разнообразие работ, поражает даже самых именитых мастеров кисти.

Получить огромное удовольствие и вдоволь насладиться притягательными работами Леонида Гомонова и приоткрыть для себя невероятный мир белорусского изобразительного искусства уже сегодня вы можете в галерее «Предместье».