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Камерный любительский хор из Минска «Спеў Белай Русі» выступил в Кельне

23 сентября 2016 05:40
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Новости Беларуси. Музыкальный мастер-класс. Белорусы научили жителей Германии исполнять русскую классическую музыку. Камерный любительский хор из Минска «Кантус Альбарутэникэ», что в переводе с латинского звучит, как «Спеў Белай Русі» совместно с немецкими коллегами выступил на престижной площадке в Кельне.

Оба коллектива дистанционно репетировали произведения Рахманинова и Вивальди. А затем объединились во время концерта,

приуроченного к юбилею белорусского хора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Беларусь-Германия

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