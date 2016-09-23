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Славянские куклы-обереги своими руками: мастер-класс от Анастасии Глушко

23 сентября 2016 08:20
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Важное место в  жизни белорусов среди множества народных ремесел занимает изготовление различных обрядов и обрядовых атрибутов, в том числе и обережных кукол. По поверьям предков, они считались особыми талисманами, способными уберечь человека от различных бед и несчастий, привлечь в дом достаток и счастье, исполнять желаемое.

Обереги безлики: считалось, что через лицо в них может поселиться злой дух. При их изготовлении не использовались ножницы и совсем немного – иголки, ткань брали от старых изношенных вещей, пропитанных хозяйской энергетикой.

# Культура # Народное творчество # Фотофакт # Анастасия Глушко

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