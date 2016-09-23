Славянские куклы-обереги своими руками: мастер-класс от Анастасии Глушко

Важное место в жизни белорусов среди множества народных ремесел занимает изготовление различных обрядов и обрядовых атрибутов, в том числе и обережных кукол. По поверьям предков, они считались особыми талисманами, способными уберечь человека от различных бед и несчастий, привлечь в дом достаток и счастье, исполнять желаемое.

Обереги безлики: считалось, что через лицо в них может поселиться злой дух. При их изготовлении не использовались ножницы и совсем немного – иголки, ткань брали от старых изношенных вещей, пропитанных хозяйской энергетикой.