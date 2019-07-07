Праздник уважения к традициям предков и Родине. Показываем, как в Александрии отмечают Купалье

Новости Беларуси. Купалье с международным размахом. Эту ночь тысячи гостей Александрии провели без сна. Выступления известных артистов, выставки-ярмарки, экскурсии, цирковое представление и даже показательные полеты самолетов. И все это на живописном берегу Днепра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александрия собирает друзей в юбилейный, 10-й раз. И не только со всей Беларуси, но и из других стран. И с каждым годом гостей все больше. Открыл фестиваль, по традиции, глава государства. На празднике, который по праву приобрел статус национального бренда, побывал наш корреспондент Евгений Пустовой. «Здороваешься, как со старым знакомым». В Александрии ожидают 2000 артистов и народных мастеров

Купалье в Александрии – это песни и танцы, караваи с пылу-жару и ярмарка эксклюзивных товаров хенд-мейд. Но, прежде всего, Купалье в Александрии – это фестиваль духовных скрепов белорусского народа. Александрия собирает гостей уже 10-й год. За это время фестиваль вырос до международного явления в культурном пространстве – от Черного до Балтийского морей. И сюда, в мекку славянской культуры, туристы текут, как воды полноводного Днепра. Юбилейная встреча собрала десятки тысяч человек. Первое, что ощущаю в этой стране – это доброжелательность»: что говорят гости и участники «Александрия собирает друзей»

Купалье – это праздник из детства: каждого в отдельности и народа в целом. Тогда и в магию природных сил веришь ярче. Сейчас наша европейская цивилизация переросла окутанное язычеством мировосприятие. Но белорусы сохранили самые чистые посылы наших предков: уважать землю, беречь тех, кто рядом, и то, что нас окружает. Поэтому мы сохранили мир в себе и готовы проповедовать его миру. Египетская Александрия была известна своей библиотекой, белорусская Александрия – столица праздника, который дарит нашим народам новое прочтение древнейших традиций. Поэтому из года в год интерес к белорусскому фестивалю, как купальский огонь, не угасает, а эта встреча скрепляет народную дипломатию, как венок из магических трав.

В обычном белорусском агрогородке добиваются больших результатов, чем на политических саммитах. Александр Лукашенко: праздник «Купалье» стал ярким символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины

В этом году на празднике класс, где учился Александр Лукашенко, открыт для посещения. Большой человек оценивается по отношению к своей малой Родине. Это, как говорится, алфавит.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда ты достигаешь определенных высот, извините за нескромность, становишься известным человеком в мире, тогда приезжать домой, где ты практически вырос, да и родился здесь, через эту речку, в этом местечке, и встречаться с глазу на глаз с людьми, которые знают тебя лучше, чем кто-либо в мире, всегда не просто волнительно – это страшно волнительно. Эти чувства от вас, от этих вот истоков. И какой бы человек ни был, каким бы он ни был, если он не теряет эти чувства, значит, он человек. Если он их потерял и вознесся слишком высоко, забыв о людях, он перестает быть человеком.