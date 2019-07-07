Праздник уважения к традициям предков и Родине. Показываем, как в Александрии отмечают Купалье
Новости Беларуси. Купалье с международным размахом. Эту ночь тысячи гостей Александрии провели без сна. Выступления известных артистов, выставки-ярмарки, экскурсии, цирковое представление и даже показательные полеты самолетов. И все это на живописном берегу Днепра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александрия собирает друзей в юбилейный, 10-й раз. И не только со всей Беларуси, но и из других стран. И с каждым годом гостей все больше. Открыл фестиваль, по традиции, глава государства.
На празднике, который по праву приобрел статус национального бренда, побывал наш корреспондент Евгений Пустовой.
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Купалье в Александрии – это песни и танцы, караваи с пылу-жару и ярмарка эксклюзивных товаров хенд-мейд. Но, прежде всего, Купалье в Александрии – это фестиваль духовных скрепов белорусского народа.
Александрия собирает гостей уже 10-й год. За это время фестиваль вырос до международного явления в культурном пространстве – от Черного до Балтийского морей. И сюда, в мекку славянской культуры, туристы текут, как воды полноводного Днепра. Юбилейная встреча собрала десятки тысяч человек.
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Купалье – это праздник из детства: каждого в отдельности и народа в целом. Тогда и в магию природных сил веришь ярче. Сейчас наша европейская цивилизация переросла окутанное язычеством мировосприятие. Но белорусы сохранили самые чистые посылы наших предков: уважать землю, беречь тех, кто рядом, и то, что нас окружает. Поэтому мы сохранили мир в себе и готовы проповедовать его миру.
Египетская Александрия была известна своей библиотекой, белорусская Александрия – столица праздника, который дарит нашим народам новое прочтение древнейших традиций. Поэтому из года в год интерес к белорусскому фестивалю, как купальский огонь, не угасает, а эта встреча скрепляет народную дипломатию, как венок из магических трав.
В этом году на празднике класс, где учился Александр Лукашенко, открыт для посещения. Большой человек оценивается по отношению к своей малой Родине. Это, как говорится, алфавит.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда ты достигаешь определенных высот, извините за нескромность, становишься известным человеком в мире, тогда приезжать домой, где ты практически вырос, да и родился здесь, через эту речку, в этом местечке, и встречаться с глазу на глаз с людьми, которые знают тебя лучше, чем кто-либо в мире, всегда не просто волнительно – это страшно волнительно.
Эти чувства от вас, от этих вот истоков. И какой бы человек ни был, каким бы он ни был, если он не теряет эти чувства, значит, он человек. Если он их потерял и вознесся слишком высоко, забыв о людях, он перестает быть человеком.
Наверное, мы с вами не очень грешны. Вы посмотрите, какие мы пережили недели и последние три дня и даже здесь. Дожди, а дожди нам нужны были. Ураганы – не просто ветры. И вот буквально за полтора-два часа он подарил нам прекрасную погоду, и можем свободно, не расстраиваясь, наблюдать то, как представят нам здесь сегодня наши артисты и наши гости нашу с вами малую Родину.
Купалье – это ведь праздник уважения к традициям предков и Родине. А то, что близко душе белорусов, с высокой сцены донес наш Президент. Теперь это, можно сказать, стало одним из направлений нашей госполитики, как объединительная миссия Беларуси. На нашей земле есть много мест силы. Александрия – одно из них. Неиссякаемый источник любви к своему родному. Зробленаму ў Беларусі.