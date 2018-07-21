Юбилей Нани Брегвадзе: королеве романса исполнилось 80 лет

Новости мира. Нани Брегвадзе отмечает юбилей. Время не подвластно лишь творчеству – это доказывают спетые ею хиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народная артистка СССР и Грузии родилась в Тбилиси. Ее уникальный талант, завораживающий голос и искренность завоевали сердца миллионов людей по всему миру. Выпускница консерватории на большую сцену вышла в начале 60-х. Однако успех к Нани Брегвадзе пришел лишь в 1981 году, когда впервые с телеэкранов прозвучала песня «Снегопад».