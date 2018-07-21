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Юбилей Нани Брегвадзе: королеве романса исполнилось 80 лет

21 июля 2018 13:03
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Новости мира. Нани Брегвадзе отмечает юбилей. Время не подвластно лишь творчеству – это доказывают спетые ею хиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юбилей Нани Брегвадзе: королеве романса исполнилось 80 лет-1

Народная артистка СССР и Грузии родилась в Тбилиси. Ее уникальный талант, завораживающий голос и искренность завоевали сердца миллионов людей по всему миру. Выпускница консерватории на большую сцену вышла в начале 60-х. Однако успех к Нани Брегвадзе пришел лишь в 1981 году, когда впервые с телеэкранов прозвучала песня «Снегопад».

Юбилей Нани Брегвадзе: королеве романса исполнилось 80 лет-4

Сейчас она придерживается обещания: петь и этим радовать людей до тех пор, пока на это есть голос и силы. День рождения артистка по традиции отмечает в Тбилиси с семьей.

# Юбилеи # Культура # Нани Брегвадзе # Фотофакт

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