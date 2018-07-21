Юбилейный фестиваль «Наш Грюнвальд»: фотофакт

Новости Беларуси. Картина настоящего Средневековья развернулась 21 июля в Дудутках. Здесь проходит юбилейный 10 фестиваль «Наш Грюнвальд», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он собрал рекордное количество реконструкторов – более 500 из разных уголков Беларуси и России.

Их костюмы – точные копии средневековой одежды, в противном случае участник не допускался к шоу. В эти минуты идет реконструкция Грюнвальдской битвы.

Александр Рак, организатор фестиваля «Наш Грюнвальд»:

Это было самое массовое сражение в истории средневековой Европы, в котором наши предки принимали непосредственное участие.

То есть это были выходцы из Витебска, Полоцка, Орши, Гродно. Фактически из самых крупных городов Беларуси была половина войска союзников, которые сражались против Тевтонского ордена. И в этой битве они одержали победу.

Самые необычные покупки гости фестиваля могут совершить на средневековой ярмарке.