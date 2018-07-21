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Юбилейный фестиваль «Наш Грюнвальд»: фотофакт

21 июля 2018 14:42
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Новости Беларуси. Картина настоящего Средневековья развернулась 21 июля в Дудутках. Здесь проходит юбилейный 10 фестиваль «Наш Грюнвальд», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юбилейный фестиваль «Наш Грюнвальд»: фотофакт-1

Юбилейный фестиваль «Наш Грюнвальд»: фотофакт-3

Он собрал рекордное количество реконструкторов – более 500 из разных уголков Беларуси и России.

Юбилейный фестиваль «Наш Грюнвальд»: фотофакт-6

Их костюмы – точные копии средневековой одежды, в противном случае участник не допускался к шоу. В эти минуты идет реконструкция Грюнвальдской битвы.

Юбилейный фестиваль «Наш Грюнвальд»: фотофакт-9

Александр Рак, организатор фестиваля «Наш Грюнвальд»:
Это было самое массовое сражение в истории средневековой Европы, в котором наши предки принимали непосредственное участие.

Юбилейный фестиваль «Наш Грюнвальд»: фотофакт-12

То есть это были выходцы из Витебска, Полоцка, Орши, Гродно. Фактически из самых крупных городов Беларуси была половина войска союзников, которые сражались против Тевтонского ордена. И в этой битве они одержали победу.

Юбилейный фестиваль «Наш Грюнвальд»: фотофакт-15

Самые необычные покупки гости фестиваля могут совершить на средневековой ярмарке.

Юбилейный фестиваль «Наш Грюнвальд»: фотофакт-18

Народные умельцы представили копии древних амулетов и талисманов, рыцарскую атрибутику и угощения, приготовленные по старинным рецептам.

# Фестиваль # Культура # Александр Рак # Фотофакт

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