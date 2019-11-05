«Потрясающие открытия». Фильм «Планета Гелница» стал лучшим на конкурсе национальных киношкол на «Лістападзе»

Новости Беларуси. На XXVI Международном фестивале «Лістапад» подвели итоги конкурса национальных киношкол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фильм «Планета Гелница» из Словакии признан лучшим. Страна-победитель – дебютант на конкурсе.
Новости Беларуси. На XXVI Международном фестивале «Лістапад» подвели итоги конкурса национальных киношкол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фильм «Планета Гелница» из Словакии признан лучшим. Страна-победитель – дебютант на конкурсе.
За звание лучшего фильма состязались картины, снятые исключительно студентами. Всего 22 работы из 15 киношкол. Перед организаторами стояла задача сделать эту площадку не экзаменом, а скорее мастерской для молодых кинематографистов.
«Все фильмы здесь очень сильные». Какие кинокартины представили на суд зрителям и жюри на «Лістападзе-2019»
Анастасия Лашкевич, участник конкурса национальных киношкол (Беларусь):
Я представляю Белорусскую государственную академию искусств, и у меня документальная работа, которая называется «Мой французский дядя».
Мы отправили заявку, и внезапно мне дирекция звонит, говорит: «Мы ваш фильм берем». Было очень неожиданно, потому что это первый раз, когда я участвую в фестивале, непосредственно в «Лістападзе» – таком обширном, известном конкурсе.
Очень сильные работы были в этом году от России, Эстонии, Польши (польская киношкола в Лодзи, которая является ведущей). Я рада, что с ними познакомились, хорошо провели время.
Мария Костюкович, координатор конкурса национальных киношкол:
Студенты всегда очень смелые, потому что они еще свою тему не нашли, поэтому они в постоянном поиске. И в этом поиске они делают потрясающие открытия. Я рада, что открытия случились, и, насколько я понимаю, жюри пришлось очень нелегко.
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