«Потрясающие открытия». Фильм «Планета Гелница» стал лучшим на конкурсе национальных киношкол на «Лістападзе»

Новости Беларуси. На XXVI Международном фестивале «Лістапад» подвели итоги конкурса национальных киношкол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фильм «Планета Гелница» из Словакии признан лучшим. Страна-победитель – дебютант на конкурсе.

За звание лучшего фильма состязались картины, снятые исключительно студентами. Всего 22 работы из 15 киношкол. Перед организаторами стояла задача сделать эту площадку не экзаменом, а скорее мастерской для молодых кинематографистов.

Анастасия Лашкевич, участник конкурса национальных киношкол (Беларусь):

Я представляю Белорусскую государственную академию искусств, и у меня документальная работа, которая называется «Мой французский дядя».

Мы отправили заявку, и внезапно мне дирекция звонит, говорит: «Мы ваш фильм берем». Было очень неожиданно, потому что это первый раз, когда я участвую в фестивале, непосредственно в «Лістападзе» – таком обширном, известном конкурсе.

Очень сильные работы были в этом году от России, Эстонии, Польши (польская киношкола в Лодзи, которая является ведущей). Я рада, что с ними познакомились, хорошо провели время.