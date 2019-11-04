«Все фильмы здесь очень сильные». Какие кинокартины представили на суд зрителям и жюри на «Лістападзе-2019»

Новости Беларуси. Ценность настоящего искусства вряд ли измеряется только деньгами. Хотя и оно, безусловно, требует вложений. Но больше, наверное, творческих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске проходит Международный кинофестиваль «Лістапад». 4 ноября прошли показы основого и национального конкурсов. Насколько белорусы любят ленты со стилем – а на «Лістападзе» только авторское, интеллектуальное кино, – можно судить по проданным билетам. На многие фильмы их уже нет. 10 фильмов, которые стоит посмотреть на кинофестивале «Лістапад» Но наши корреспонденты следят за афишой фестиваля. Кристина Федорович готова поделиться впечатлениями от увиденного.

Кристина Федорович, корреспондент:

Начну с главного события фестивального экватора – с подведения итогов конкурса национальных киношкол. Участвуют фильмы, снятые студентами. В программе 22 фильма из 15 киношкол. Мария Костюкович – организатор конкурса.

Мария Костюкович, координатор конкурса национальных киношкол:

У нас в этом году участники из 11 стран мира, они все говорят на разных языках. Но тем не менее общий язык они нашли. Для нас большая радость, что в этом году к нам впервые приехала киношкола из Словакии. Это говорит о том, что наш конкурс состоялся как мастерская. Во-вторых, мы решили, что молодых должны оценивать молодые и пригласили в жюри двух молодых кинематографистов. Конечно, перед членами жюри выбор не из легких. Режиссер-документалист из Эстонии поделился своим взглядом на секрет успеха.

Филип Каат, член жюри конкурса национальных киношкол (Эстония):

Лучшую картину очень тяжело выбирать, потому что все фильмы здесь очень сильные. У меня критерии на самом деле не такие серьезные. Мне нравится смотреть фильм, и если мне интересно, это все, что мне нужно. Секрет успеха… Если бы такая вещь была, все были бы успешными.

4 ноября прошли первые показы национального конкурса. Открыли программу аниматоры. Кстати, почти все работы – премьеры 2019 года. На экранах «Пионера» дебют сразу у 6 картин. За призы сразятся и 9 документальных фильмов и 5 игровых лент. Конечно, нельзя пройти мимо и фестиваля в фестивале – «Лістападзіке». В картинах совсем не детский взгляд на мир, а в афише 7 конкурсных лент из Германии, Нидерландов, Норвегии, Индии, Канады и Китая.

Кстати, в Музее истории кино показали первую картину из коллекции «Киноархив. Фильмы, которых могло не быть». Кинолента «Хатынь, 5 км». Первоначально из всего фильма оставили не вырезанными лишь два эпизода. Спустя 50 лет у зрителей уникальная возможность – увидеть по-настоящему тяжелую историю целиком.