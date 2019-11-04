«Увидеть то, что позволено только воображению». Как оживить картину, рассказал директор IТ-компании

Новости Беларуси. Креативные идеи выливаются даже в совместные проекты Национального художественного музея Беларуси с Парком высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почитатель маринистов, он же директор IT-компании Александр Климович, предложил оживить картины. Получилось.

Александр Климович, директор IТ-компании:

Технически картину можно оживить любую. Но дело в том, что не каждой картине подойдут какие-то свойства, которые можно оживить. Например, в пейзажах очень актуально показывать то, каким был этот пейзаж 20 или 100 лет назад, и каким он выглядит в наше время. Если это портреты, то в каких ситуациях, в какой атмосфере создавался, чем художник жил.

С помощью технологий можно передать все окружение, всю атмосферу создания шедевров.

Вместить высокое искусство в высокие технологии удалось с четырьмя картинами. В планах – 40 полотен. Это к концу года. А к ночи музеев хотят открыть вообще новую страницу в музейном искусстве.