Искусство с глубинными корнями. Как Национальный художественный музей Беларуси отметил своё 80-летие

Новости Беларуси. Национальный художественный музей отмечает 80-летие. В свое время указ о его открытии подписали в январе, а реально он начал работу 5 ноября 1939 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в музее более 30 тысяч экспонатов. А в честь юбилея открылась новая выставка. Из хранилищ на музейный свет достали более 170 произведений, которые дарились в разные годы. «Увидеть то, что позволено только воображению». Как оживить картину, рассказал директор IТ-компании Об истинной ценности искусства сквозь призму времени и высоких технологий – Евгений Пустовой.

После сегодняшнего вечера в музее впору открывать еще одну экспозицию – подарков и сувениров. А о юбилее Дома белорусского искусства узнают в 19 странах мира. Белпочта выпустила в тираж марку, посвященную историческому событию.

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:

Как удержаться, чтобы не купить это в свою коллекцию и в свободное время посмотреть на эти прекрасные изображения и подумать о чем-то прекрасном.

Для почтовой марки выбран пейзаж кисти Бялыницкого-Бирули. Весна. Ручей. Среди гостей торжества – министры, дипломаты, культурный бомонд. Ведь действительно под одной крышей, а после первой очереди реконструкции и под одним стеклянным куполом – соседствуют и иконы, и слишком светские картины. Национальный художественный музей – это искусство дипломатии или дипломатия в искусстве. Без игры эпитетов как красок на картине – однозначно без художественного Беларусь была бы другой.

Павел Латушко, генеральный директор Национального академического театра им. Я. Купалы:

Сама назва – нацыянальны. Ён прадстаўляе скарб – тое, што назапашана беларусамі на працягу стагоддзяў, прадстаўляючы ў сваіх калекцыях для ўсіх, хто наведвае гэты музей, жыхароў, гасцей нашай краіны, каб яны мелі сапраўднае ўяўленне, што ў нас глыбінныя карані, што ў нас багацейшая культурная спадчына. Начинали с 3 тысяч картин – сейчас более 30 тысяч. И все сложнее выбрать подходящий экспонат. Художественный держит марку. А вот проблем с меценатами нет. И сегодня экспозицию пополнили новые полотна.

Андрей Нажескин, почетный консул Беларуси в Лозанне (Швейцария):

Сближает нацию и континенты. Именно здесь мы можем принести ту пользу и можем что-то сделать для Беларуси, для людей, которые живут здесь. К следующей круглой дате в художественном собираются открыть целый музейный квартал. Наполняемость обеспечат. Выставлено лишь 2-3 % из всех фондов. Так что куратор музейных реставраторов по фамилии Вечер уверено заявляет: «Еще не вечер».