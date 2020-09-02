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Посол Узбекистана в Беларуси: «В этом году планируется проведение 69 мероприятий»

02 сентября 2020 14:04
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Новости Беларуси. В Минске открылась выставка ко Дню Независимости Узбекистана, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мастер живописи и графики Владимир Гладков имеет белорусские корни, но большую часть творческой жизни провел в Узбекистане.

В здании Исполкома СНГ представлены 26 работ мастера. Каждая имеет особое значение.

Посол Узбекистана в Беларуси: «В этом году планируется проведение 69 мероприятий»-1

Здесь и бытовые зарисовки, и пейзажи, и памятники архитектуры, и портреты простых жителей дружественного для Беларуси народа Узбекистана.

Посол Узбекистана в Беларуси: «В этом году планируется проведение 69 мероприятий»-4

Владимир Гладков, художник:
Для меня приятно то, что люди через мои картины могут представить жизнь в Узбекистане: ее природу, базары, типажи, национальные традиции какие-то, выраженные в сюжетных сценах.

Посол Узбекистана в Беларуси: «В этом году планируется проведение 69 мероприятий»-7

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Очень важно, что выставка представлена мастером, который имеет корни и белорусские, и узбекские. Конечно, очень интересные произведения. Мы очень рады, что эта выставка организована.

Посол Узбекистана в Беларуси: «В этом году планируется проведение 69 мероприятий»-10

Носирджан Юсупов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:
В этом году планируется проведение 69 мероприятий. До этого ни в один год в рамках СНГ столько мероприятий не проводилось. Но это мероприятие – не ради мероприятия, а мероприятие ради того, чтобы активизировать в целом деятельность СНГ и с тем, чтобы создать условия, благоприятные условия для развития членов СНГ.

Посол Узбекистана в Беларуси: «В этом году планируется проведение 69 мероприятий»-13

В 2020 году Узбекистан впервые председательствует в СНГ и успешно справляется со своими задачами. Беларусь и Узбекистан заинтересованы не только в расширении контактов между жителями, но и в более тесном экономическом сотрудничестве двух стран.

# Беларусь-Узбекистан # Культура # Владимир Гладков # Сергей Рачков # Носирджан Юсупов # Фотофакт

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