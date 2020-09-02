Новости Беларуси. В Минске открылась выставка ко Дню Независимости Узбекистана, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Мастер живописи и графики Владимир Гладков имеет белорусские корни, но большую часть творческой жизни провел в Узбекистане. В здании Исполкома СНГ представлены 26 работ мастера. Каждая имеет особое значение.

Здесь и бытовые зарисовки, и пейзажи, и памятники архитектуры, и портреты простых жителей дружественного для Беларуси народа Узбекистана.

Владимир Гладков, художник:

Для меня приятно то, что люди через мои картины могут представить жизнь в Узбекистане: ее природу, базары, типажи, национальные традиции какие-то, выраженные в сюжетных сценах.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Очень важно, что выставка представлена мастером, который имеет корни и белорусские, и узбекские. Конечно, очень интересные произведения. Мы очень рады, что эта выставка организована.

Носирджан Юсупов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:

В этом году планируется проведение 69 мероприятий. До этого ни в один год в рамках СНГ столько мероприятий не проводилось. Но это мероприятие – не ради мероприятия, а мероприятие ради того, чтобы активизировать в целом деятельность СНГ и с тем, чтобы создать условия, благоприятные условия для развития членов СНГ.