Посол Узбекистана в Беларуси: «В этом году планируется проведение 69 мероприятий»
Новости Беларуси. В Минске открылась выставка ко Дню Независимости Узбекистана, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Мастер живописи и графики Владимир Гладков имеет белорусские корни, но большую часть творческой жизни провел в Узбекистане.
В здании Исполкома СНГ представлены 26 работ мастера. Каждая имеет особое значение.
Здесь и бытовые зарисовки, и пейзажи, и памятники архитектуры, и портреты простых жителей дружественного для Беларуси народа Узбекистана.
Владимир Гладков, художник:
Для меня приятно то, что люди через мои картины могут представить жизнь в Узбекистане: ее природу, базары, типажи, национальные традиции какие-то, выраженные в сюжетных сценах.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Очень важно, что выставка представлена мастером, который имеет корни и белорусские, и узбекские. Конечно, очень интересные произведения. Мы очень рады, что эта выставка организована.
Носирджан Юсупов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:
В этом году планируется проведение 69 мероприятий. До этого ни в один год в рамках СНГ столько мероприятий не проводилось. Но это мероприятие – не ради мероприятия, а мероприятие ради того, чтобы активизировать в целом деятельность СНГ и с тем, чтобы создать условия, благоприятные условия для развития членов СНГ.
В 2020 году Узбекистан впервые председательствует в СНГ и успешно справляется со своими задачами. Беларусь и Узбекистан заинтересованы не только в расширении контактов между жителями, но и в более тесном экономическом сотрудничестве двух стран.