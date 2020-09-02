«Можно тонировать химией, но самое простое – это кофе и чай». Как фотограф из Беларуси делает снимки необычным способом

Не так давно Анна Мельникова была скромной абитуриенткой из Могилева, для которой академия искусств казалась неприступным олимпом. Но любовь к «арту» оказалась сильнее. Сегодня талантливая девушка заведует кафедрой графического дизайна, пишет монохромные портреты Минска и покоряет Европу гумбихроматной печатью и цианотипией. Альтернативные техники захватили настолько, что итальянские фотографы сказали: «Браво!» – и приняли в свои ряды. Оно и понятно: перед нами микс живописи, фото и волшебства.

Анна Мельникова, заведующая кафедрой графического дизайна Белорусской государственной академии искусств:

Фантазийные вещи получаются за счет совмещения яркого красного цвета и синего, где-то получается еще и зеленоватый. Я работаю с кватрохромией – это 4-цветная печать, мне нужно 4 негатива, чтобы получить изображение 100% таким, каким оно было снято. Получаем голубое изображение, далее идет маджента, розовый накладываем. Каждый слой сохнет, моется и опять сохнет и, таким образом, процесс растягивается более суток.

Тот самый «неформат» изобрели еще в XIX столетии. В период пикториализма фотографы старались приблизиться к полотнам. Но в XXI веке мастер-классов никто не проводил. Анне Мельниковой пришлось изучить тонну литературы и даже немного стать алхимиком. Теперь негативы в лаборатории превращаются в нечто невероятное. Например, чтобы сделать открытку из итальянского парка монстров, нам понадобятся красная соль и аммиачное лимонно-кислое железо.

Анна Мельникова:

Мы смешали эту химию и нанесли ее на лист очень аккуратно и ровно, пока она не впиталась. Далее последовал процесс просушки.

Затем мы намазанную высохшую бумагу и негатив планируемой работы совместили друг с другом и зажали в прижимной рамке.

И теперь они находятся под ультрафиолетом.

Вот это классический синий цвет цианотипии. Далее мы можем его высушить, потом затонировать. Можно тонировать химией, выбелить изображение, но самое простое – это кофе и чай. Можно вином тонировать, чем угодно. Разные эффекты дает: интересные, красивые, живописные.

Свои работы Анна печатает на 100%-ом хлопке, пускает в ход смолу акации, бихромат калия и другие не менее интересные компоненты. Но никакие старинные рецепты не спасут, если нет сюжета и идеи. Безумный азарт, как стремительное течение, выносит графика к новым берегам. Вдохновение наша героиня находит рядом: будь-то винтажные куклы на барахолке или напоминание о Риме. На реальность фотографу удается надеть загадочную маску, и то, что еще вчера казалось пустяком, оживает. Каждая серия – как завораживающий сон со своим посланием. Причем неповторимый!

Анна Мельникова:

Вот это главная работа серии, которая называется «Жизнь идеальных людей» – это серия, которая связана с манекенами.

Я ездила на фабрики манекенов. У меня с ними была персональная выставка в Риме.

Идея такая, что многие люди ставят себя, как манекены, пытаются быть идеальными – это лишает немножко человека чувств, а я здесь, наоборот, манекенов пытаюсь сделать людьми.

Есть серия еще с Венецианского карнавала, которая тоже интересная. Уникальные вообще вещи, потому что эта цианотипия на зеркале напечатанная. Вот этого вы нигде не увидите, потому что это делает пару человек, наверное, в мире.

Но не все дороги ведут в Рим. В любимой столице художник находит свои координаты. Зеленые парки и Минское море – глоток энергии. Вот вам и осенние отражения и забавная серия про любовь. Такие маленькие шедевры от нашей соотечественницы разлетаются по Европе, удивляют профессионалов, украшают выставки и частные коллекции. Вместе с коллегами Анна Мельникова устраивает мастер-классы и печатает портреты улыбчивых зрителей.

Находить ключи к искусству креативный педагог учит и своих студентов. Самое важное – никогда не останавливаться.

Анна Мельникова:

В Японии художники меняли через какое-то время свои имя и фамилию, все полностью изменяли и начинали с нового листа. И вот тогда нужно опять идти к своей цели, опять чего-то добиваться. Такой пример, когда-то я услышала среди своих коллег, и вот действительно это, наверное, важный момент, чтобы не быть повторяемым. Многие мои одногруппники стали фотографами, хотя учились на графического дизайнера, живописцами.