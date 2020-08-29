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«Зов Полесья» в Гомельской области: на фестиваль этнокультурных традиций приехали гости из России и Украины

29 августа 2020 17:17
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Новости Беларуси. На международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» в агрогородок Лясковичи приехали участники из 11 районов Гомельской и Брестской областей, а также гости из России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Зов Полесья» в Гомельской области: на фестиваль этнокультурных традиций приехали гости из России и Украины-1

Впервые «Зов Полесья» прошел в 2010-м году по инициативе Президента. С тех пор он постоянно развивается. Одно остается неизменным – любовь к народным традициям.

«Зов Полесья» в Гомельской области: на фестиваль этнокультурных традиций приехали гости из России и Украины-4

Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома:
Сёння на абноўленай пляцоўцы мы з вамі чуем беларускую мову, якая гучыць, фальклор наш. Мы бачым усе нашы самабытныя калектывы, якія паказваюць свае прамысловыя і другія напрамкі. І гэта пляцоўка з`яўляецца месцам адзінства, месцам не барацьбы, а месцам, дзе мы з вамі аб`яднаемся і дзе мы за сваю суверэнную Беларусь выказваем свае словы і думкі.

«Зов Полесья» в Гомельской области: на фестиваль этнокультурных традиций приехали гости из России и Украины-7

В 2020 году фестивальные площадки превратились в своеобразный историко-этнографический музей под открытым небом. Гости знакомятся с фантастическим и загадочным миром наших предков через мифологию сельчан Полесья.

«Зов Полесья» в Гомельской области: на фестиваль этнокультурных традиций приехали гости из России и Украины-10

На выставке-ярмарке ремесленников можно не только приобрести понравившийся товар, но и научиться его изготавливать. Здесь распахнули свои двери кузница, мастерские соломоплетения, ткачества, гончарства.

«Зов Полесья» в Гомельской области: на фестиваль этнокультурных традиций приехали гости из России и Украины-13

Василий Казачок, участник фестиваля «Зов Полесья»:
Занятак ганчарствам патрабуе вялікіх намаганняў, будзем так гаварыць, уседлівасці, цярпення і пастаяннай працы, таму што толькі дзякуючы таму, што чалавек будзе кожны дзень займацца, ён можа атрымаць навык.

«Зов Полесья» в Гомельской области: на фестиваль этнокультурных традиций приехали гости из России и Украины-16

Традиционно, в рамках фестиваля были названы имена победителей в номинации «Ганаровы паляшук». Это жители белорусского Полесья, которые вносят вклад в развитие региона и всей страны. В 2020 году ими стали председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Михаил Русый, директор предприятия «Спецжелезобетон» Василий Басевич и генеральный директор «Белоруснефти» Александр Ляхов.

На главной сцене фестиваля организовали конкурс «Палеская Прыгажуня». В завершение праздника – вечернее шоу и фейерверк.

# Фестиваль # Культура # Геннадий Соловей # Василий Казачок # Михаил Русый # Василий Басевич # Александр Ляхов # Фотофакт

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