После Второй мировой войны восстановление Театра оперы и балета было первоочередным для минчан

Новости Минска. История театра оперы и балета началась с рождения первого белорусского государственного театра - в 20 году прошлого века. Эпицентр артистической жизни столицы. Здесь находились первые балетные и хоровые труппы, небольшой симфонический оркестр. Премьерные спектакли шли на «ура». Однако солистам необходима была профессиональная подготовка.

Так, в 1924 году в Минске открывается музыкальный техникум. Воспитывать молодое поколение приезжают солисты Большого театра СССР Антон Боначич и Василий Цветков. На базе техникума в 1930 году в столице появляется государственная студия театра оперы и балета.

25 мая 1933 года, 80 лет назад, состоялось официальное открытие театра оперы и балета на сцене БДТ-1. Минчане окунулись в музыкальный любовный треугольник. Страстная «Кармен» в исполнении артистки Ларисы Александровской покорила зрителей.

Виктор Скоробогатов, заслуженный артист Республики Беларусь, руководитель творческого коллектива «Белорусская капелла»:

Лариса Помпеевна была очень одаренным человеком не только как певица, но и как режиссер. Поэтому когда она закончила свою деятельность как певица, она продолжила свою деятельность в театре уже в качестве главного режиссера. Спектакли, которые она поставила, некоторые шли настолько долго, например, «Аида», что это были знаковые спектакли всей истории нашего театра.

Спектакли Оперного проходят на сцене БДТ-1 вплоть до 1938 года. Тем временем руководство столицы уже задумывает новый архитектурный символ Минска и объявляет конкурс проектов на создание театра оперы и балета. Победила архитектурная задумка Иосифа Лангбарда в стиле советского конструктивизма. А культурным центром предстояло стать Троицкому кирмашу. Именно на этом месте в 1934 году начинается строительство.

Большой театр поднимали всем городом. 10 марта 1939 года минчане праздновали долгожданное новоселье на Троицкой горе. Однако музыка звучала недолго. Плодотворную жизнь театра обрывает Вторая мировая война: бомба попадает прямо в зрительный зал, а от театра остаются лишь стены. Немцы устроили в полуразрушенном здании конюшню и начисто разграбили все убранство театра.

Анна Жукова, архивист:

Все было вывезено из театра, все. На 25 миллиардов было вывезено имущества по тем временам. Кое-что нашими войсками было отбито, когда Минск был освобожден. В театре саперы извлекли где-то 200 бомб по 100 кг каждая. Артисты разъехались по всей стране. Оставалась в городе Александровская, ее сын лежал в больнице, из Минска она успела уйти до того, как он был занят немцами.

Прекрасный голос Ларисы Александровской согревал душу солдат и напоминал о родном доме. Страшная война не заставила замолчать артистов Оперного. Они создавали фронтовые бригады, вступали в ряды партизан и лихо давали концерты.

Послевоенная реконструкция добавила облику театра ярусные балконы, а также украсила площадку Оперного новым парком. Уже в 1947 году минчане вновь услышали в стенах театра родной голос Ларисы Александровской.

Послевоенный оперный сезон открыла постановка «Кастусь Калиновский» в исполнении главного солиста Сердобова. Заставляла забыть о страшной войне и послевоенная балетная постановка «Арлекинада». Прекрасная хореография и веселый сюжет. На сцене блистал дуэт Павлова и Васильевой.

Анна Жукова, архивист:

Это здание находилось на первоочередной реконструкции. В 1947 году уже показали первый спектакль. Тут жили. Вот где гримерные – артистам давали так называемые комнатные квартиры.

К 1949 стараниями сотрудников театра удалось не только восстановить довоенный репертуар, но и порадовать премьерами. На балет «Князь Озеро» Золотарева собирались аншлаги… Восстановила деятельность при театре и балетная студия для детей. Мазурку столичные пионеры танцевали на одном дыхании!

Виктор Скоробогатов, заслуженный артист Республики Беларусь, руководитель творческого коллектива «Белорусская капелла»:

Самая счастливая судьба именно у спектакля «Дикая охота Короля Стаха». 22 сезона продержался этот спектакль в репертуаре нашего театра. Но, конечно же, если бы не такой зрелый возраст, он бы и сегодня шел, но, к сожалению, декорации вынужденно состарились, и, конечно же, нужно осуществлять новую постановку этой замечательной оперы.

Архитектурный имидж Оперного корректировали в 1967 и 1978 годах. Правда, не совсем удачно. После ремонта крыша обрела шлемоподобный вид, а здание больше напоминало шапито.

Аварийное состояние храма искусств требовало срочной переделки. С 2006 по 2009 годы строителям удалось-таки воплотить в реальность несбывшиеся мечты Лангбарда, которые советскому правительству в 30-е были не по карману.

Театр в буквальном смысле озолотился и засиял, как алмаз в сотнях высоких люстр. Декор на стенах, расписные потолки и пол, позолоченная лепнина, бархатные занавески - все восстанавливали по эскизам великого архитектора, но и по последнему слову техники. К примеру, сцену Оперного называют одной из самых «технически продвинутых» в мире. Переделкой 21 века Иосиф Лангбард, наверняка, остался бы доволен.

Сегодня овации в Большом звучат особенно громко! За 80 лет на его сцене засияло созвездие великих артистов. Более 200 премьер, 20 тысяч спектаклей и миллионы воодушевленных зрителей по всему миру.

Достойному юбиляру и ценные подарки. Специальный почтовый конверт с изображением храма искусств и оригинальная марка с портретами героев «Лебединого озера» Ольги Гайко и Игоря Артамонова, а также дуэта Сергея Франковского и Оксаны Волковой из спектакля «Набукко» вышли в свет! Но на этом сюрпризы не закончились.

Национальный банк ввел в обращение драгоценные памятные монеты «Белорусский балет».

Ольга Гайко, народная артистка Беларуси, солистка Национального академического Большого театра Республики Беларусь:

Я очень благодарна судьбе, Богу, за то, что я здесь живу, дышу театром, я могу творить и отдавать всю себя, эмоции через спектакли зрителю.

Невесомую Ольгу Гайко изобразила и известный белорусский художник Оксана Аракчеева. Специально к памятной дате она создала галерею портретов ведущих солистов белорусского балета. Мужественный «Спартак» в лице Антона Кравченко и антураж кровавого древнеримского Колизея, утонченная красавица Ирина Еромкина в роли Анюты одноименного спектакля в окружении райского сада … За каждым образом чувствуется душа спектакля.

Оксана Аракчеева, художник:

Я за эти полгода, наверное, лет 10 творческой жизни прожила, для себя много открытий новых сделала. Когда узнаешь это изнутри - это большой труд, травма, неустроенная семейная жизнь, гастроли, я преклоняюсь перед этими людьми.

К поздравлениям театру оперы и балета присоединяется весь город и его жители, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.