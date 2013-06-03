В Бресте открылась персональная выставка художника Никаса Сафронова

Новости Беларуси. В Бресте открылась персональная выставка одного из самых знаменитых художников современности - Никаса Сафронова. На вернисаже представлено более 70 работ, многие экспонируются впервые.

Лучшие галереи мира, особняки мировых звезд, резиденции президентов и Папы Римского — работами этого живописца украшены даже самые знаменитые интерьеры. На белорусской земле Никас Сафровнов открывает свою выставку всего второй раз. Приглашение посетить Брест, художник принял не задумываясь.

Никита Матковский, Генеральный консул Российской Федерации в Бресте:

Когда я позвонил в студию художника Никаса Сафронова и переговорил с художником, у него не было ни минуты замешательства, он сразу сказал: «Я приеду в Брест!» Каждый россиянин мечтает прибыть, а когда выставку можно совместить еще и с посещением Брестской Крепости, конечно, ни один художник, ни один деятель искусства, как и Никас, не сможет сказать «Нет».

Титулованности Сафронова могут позавидовать даже некоторые герои его полотен. Его имя занесено в книгу рекордов Гиннесса. Он вошел в сотню лучших художников 20-21 веков. Получил почетное звание «Живая Легенда» от Кембриджского международного биографического центра и рыцарский титул, который ему присвоила Российская Академия наук. Сам же своими лучшими работами, по-прежнему, считает первые творения

Никас Сафронов, художник:

Самая удачная работа моя была, когда мне было 4 года, и я из гипса вырезал замок. Наверное, вот эти работы, которые ты помнишь, как ты радовался, когда тебя хвалили. Все остальное - есть разные времена и разный опыт.

В город над Бугом знаменитый художник привез 76 картин. Многие из них публика увидит впервые. Некоторые на вернисаж попали прямо «из-под кисти» мастера, на них едва успел высохнуть лак.

Лидия Бабитская:

Увидеть все это воочию. Подлинные картины такого прекрасного мастера — это большой праздник.

На открытии выставки Сафронов был заметно уставшим. Сказались бессонные рабочие ночи и недавняя травма: Никас упал со стремянки, делая роспись в деревенской церкви. Теперь поврежденная правая рука не дает полноценно работать. Поэтому автограф мастер кисти дает левой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.