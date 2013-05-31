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В Гомеле открылась международная выставка детского творчества «Лидице»

31 мая 2013 12:04
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Новости Беларуси. В Гомеле открылась международная выставка детского творчества «Лидице». Лучшие рисунки были отобраны из десятков тысяч, присланных со всего мира, в том числе и из Беларуси.

Стоит отметить, культурному проекту уже 46 лет. Он был организован в память о событиях  1942 года в чешской деревне Лидице, когда там от рук фашистов погибли дети.

Выставка также приурочена к Международному дню защиты детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Буракова, научный сотрудник гомельского Дворца Румянцевых и Паскевичей:
Проводится конкурс детского творчества из разных стран мира, в этот раз из 67, прислано 26 тысяч работ. Естественно, отобраны самые лучшие, самые интересные работы.

# Культура # Выставки # Фотофакт # Музеи Гомеля # Татьяна Буракова

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