«Славянский базар» в Витебске. 3 июня началась продажа билетов на театральную программу

Новости Беларуси. Горячая пора сейчас у поклонников «Славянского базара». Сегодня стартовала продажа билетов на театральную программу фестиваля. Она обещает быть весьма насыщенной. Для зрителей подготовили и фестивали, и шоу-виртуозов, и даже рок-концерт. Всего на трех площадках пройдет полтора десятка мероприятий.

Порадует витебчан и гостей фестивального города и проект «Театральные встречи». Из года в год у публики он пользуется особой популярностью. Постановки собирают полные залы. Откроет театральную программу 13 июля моноспектакль Максима Аверина «Все начинается с любви», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.