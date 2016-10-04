«После этого вы перестаёте думать обо всём»: как Басков ходит волонтёром к больным детям

Николай Басков, певец, народный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я бы не рискнул это спросить, но вот читал Ваше интервью в одной газете. Вы говорите о том, что: «Да, я нравлюсь любой, что полной, что худой. И в 40 лет уже неважны, между прочим, многие аспекты, которые в 20 или 25 лет…» И тут Вы говорите, Вас не спрашивают: «Даже секс другой становится. Уже хочется не технический, а желанный, горячий». Мой вопрос такой: Вы знаете, есть мужчины, придерживающиеся двух точек зрения: «Всем миром движет страсть или секс» и есть те, которые говорят, что миром движет любовь, дети, продолжение семьи – возвышенные чувства. Понятно, что я Вам предложил ситуацию и Вы выберете, может быть, более красивый и приятный ответ. Но что Вы, может быть, ответите, что Вы думаете на самом деле?

Николай Басков:

А здесь ведь страсть, романтическое увлечение и… Слушайте, ну что говорить – я по жизни, как бы, встречаю людей, которые счастливы абсолютно в семье и оберегают свою семью, и при этом имеют какие-то взрывные отношения на стороне или ещё что-то.

Понимаете, жизнь – она одна. Мы не знаем, сколько нам Господь дал.

Поэтому, ставить какие-то условности, запреты и советовать что-то там телезрителям, которые смотрят…

Да не советовать, что, по-Вашему, движет миром?

Николай Басков:

По-моему?

Ну, мужчинами что движет, как Вы считаете?