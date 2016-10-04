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«После этого вы перестаёте думать обо всём»: как Басков ходит волонтёром к больным детям

04 октября 2016 21:48
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Николай Басков, певец, народный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

Я бы не рискнул это спросить, но вот читал Ваше интервью в одной газете. Вы говорите о том, что: «Да, я нравлюсь любой, что полной, что худой. И в 40 лет уже неважны, между прочим, многие аспекты, которые в 20 или 25 лет…» И тут Вы говорите, Вас не спрашивают: «Даже секс другой становится. Уже хочется не технический, а желанный, горячий». Мой вопрос такой: Вы знаете, есть мужчины, придерживающиеся двух точек зрения: «Всем миром движет страсть или секс» и есть те, которые говорят, что миром движет любовь, дети, продолжение семьи – возвышенные чувства. Понятно, что я Вам предложил ситуацию и Вы выберете, может быть, более красивый и приятный ответ. Но что Вы, может быть, ответите, что Вы думаете на самом деле?

Николай Басков:
А здесь ведь страсть, романтическое увлечение и… Слушайте, ну что говорить – я по жизни, как бы, встречаю людей, которые счастливы абсолютно в семье и оберегают свою семью, и при этом имеют какие-то взрывные отношения на стороне или ещё что-то.

Понимаете, жизнь – она одна. Мы не знаем, сколько нам Господь дал.

Поэтому, ставить какие-то условности, запреты и советовать что-то там телезрителям, которые смотрят…

Да не советовать, что, по-Вашему, движет миром?   

Николай Басков:
По-моему?

Ну, мужчинами что движет, как Вы считаете?

«После этого вы перестаёте думать обо всём»: как Басков ходит волонтёром к больным детям -1


Николай Басков:

Нет. Мне кажется, миром движет только божественная сила.

Иначе бы, если бы, я считаю, не Всевышний, уже бы мира не было бы. Какое-то есть равновесие. Хотя, если посмотреть историю, всю жизнь были войны, всё время были проблемы. Вот сейчас мы говорим тяжёлый период, а вспомните 40-ые годы, 1945. Мы же не проживали это. А наши бабушки, дедушки…

Когда, например, моя прабабушка говорила, чтобы дома было, самое главное, кусок хлеба, картошка – и она уже счастлива.

Просто иногда подмену счастья по-другому испытываем. Знаете, когда у меня бывает очень тяжёлое настроение или ещё что-то, у меня есть видео, когда там я хожу волонтёром, бывают ситуации там – к детям, которые больны очень серьёзными заболеваниями. И раковые больные, и дети с ДЦП. Вы знаете, после этого вы перестаёте думать обо всём.

И чаще всего дети, когда я прихожу – они совершенно об этом не думают и не подозревают, что у них такая болезнь.

Они, всё равно, смотрят по-другому. А родители… Для родителей это такая боль, что, когда мне начинает кто-то там из коллег или ещё что-то говорить: «Ой, всё, там это, пятое». Да, устал, понятно. Но мы, слава Богу, можем дальше двигаться, можем работать. У нас есть возможность преодолевать себя и, если есть здоровье, любить его и стараться поддерживать себя.     

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Музыка # Николай Басков

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