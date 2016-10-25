«Снимать для человека и о человеке»: кинорежиссеру Виктору Турову 25 октября исполнилось бы 80 лет

Новости Беларуси. Мемориальный знак в честь Виктора Турова открыли в Минске. 25 октября легендарному кинорежиссеру исполнилось бы 80 лет. За десятилетия творческой карьеры белорусский киномастер создал более 20 картин, посвященных войне, проблемам современности.

Его фильм «Я родом из детства», по опросу критиков, признан лучшим за всю историю белорусского кино.

А лента «Через кладбище» включена ЮНЕСКО в список ста наиболее значимых фильмов мира.

Снимать для человека и о человеке — главный постулат режиссера Турова. В каждой его ленте лишь призыв к миру. Он знал, о чем говорит: в 8 — на его глазах убили отца, тот был партизаном, а самого Виктора с матерью увезли в Германию. Вернуться на малую родину Туров сможет, но через два года и уже круглым сиротой.

Это уникальная аудиозапись: Владимир Высоцкий о своем друге и уже всемирно известном режиссере и сценаристе. Кстати, сам мэтр афишировать товарищеские отношения с бардом не любил.

Но меж тем именно Туров даст старт в своей ленте Высоцкому сразу и автору, и исполнителю.

Вот он — капитан-танкист Володя из фильма «Я родом из детства», вернувшийся домой седым.

За этот фильм в 1967 Турова признают лучшим режиссером, а Нину Ургант — лучшей исполнительницей женской роли. Речь о кинофестивале республик Прибалтики, Беларуси и Молдовы. И эту же ленту критики белорусские на протяжении полувека называют лучшей за всю историю белорусского кино.

Первой же работой на военную тему стала «Звезда на пряжке». Год 1962. Турову лишь 26 лет. Стремление картину сделать совершенной было настолько сильным, что порой мастеру приходилось переснимать эпизод по несколько раз. Завершит с войной Туров дилогией «Партизаны».

«Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой» — вдохновят самого Спилберга со «Списком Шиндлера».

Вершиной же восхождения звезды Турова считается кинохроника «Люди на болоте». Мележевское произведение, и это отмечал и сам Виктор Тимофеевич, стало словно магнитом. Желанная мечта сбылась в 1983.

За 37 лет творческой жизни Виктор Туров создал около двух десятков картин.

Лента «Через кладбище» ЮНЕСКО внесена в список ста лучших фильмов мира.

Сам же Туров уже давно входит в пантеон великих отечественных кинематографистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.