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«Порой дети поют намного ярче, чем состоявшиеся профессионалы»: как в Новополоцке проходит конкурс «Халі-Хало»

19 ноября 2017 12:45
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Новости Беларуси. От песен из мультфильмов до мировых хитов. В эти минуты на сцене Новополоцка звучат голоса победителей детского конкурса эстрадной песни «Халі-Хало», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем приняли участие более ста юных исполнителей от 8 до 16 лет. Жюри приняло решение разделить конкурсантов на три возрастные группы, но Гран-при будет всего один.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь, председатель жюри конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Халі-Хало»:
Это международный конкурс. Поэтому критерии как к взрослым, очень четкие, нет никаких послаблений. И порой дети поют намного ярче, чем состоявшиеся профессионалы.

Конкурс «Халі-Хало» уже в 15-й раз собирает юных артистов со всей страны, а в этом году получил еще и статус международного. Победителями фестиваля становились Петр Елфимов и Наталья Подольская.

# Культура # Конкурс # Ирина Дорофеева

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