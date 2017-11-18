Какое отношение Достоевский имеет к Курасовщине и куда исчез владелец Белой дачи?

Завод «Интеграл», горнолыжный центр «Солнечная долина»…

Курасовщина – современный район с высотками и предприятиями.

А если присмотреться – среди них можно заметить курганные могильники XI века.

До того, как здесь появилась деревня Курасовщина, эти места тоже назывались Лошицей. Причем их было две: Великая Лошица (её ещё называли Сухой или Одинцовской, по фамилии князя Одинца) располагалась в районе Слуцкого тракта, теперь это – улица Кижеватова; и Малая Лошица на Койдановском тракте, сейчас это – проспект Дзержинского.

Эти две Лошицы соединяла улица, которая вела через деревню Брилевичи в деревню Сухарево.

Дорога пересекала большие тракты и создавала своеобразный крест, поэтому ее называли Крестовой. А место между двумя Лошицами (примерно там, где сейчас парк Курасовщина) называли Медвежий Лог, видимо, заходили в гости косолапые.

Вера Поклонская, краевед:

В 1569 году эти земли начал выкупать князь Ян Кураш, отсюда и пошло название.

Cначала называли Курачевщизна, Курачовщина, до нас дошло название Курасовщина.

Интересно, что это – пока открытый вопрос для исследователей, но говорят, что он выкупил эти земли у Достоевских.

Возможно, предки известного нам Достоевского владели этой землей.

Это произошло в 1569 году – год, когда подписали Люблинскую унию, когда Великое княжество Литовское объединялось с Речью Посполитой в страну двух народов.

Так, деревня Курасовщина появилась на картах Минского уезда в конце XVIII века, а в городскую черту была включена в 1924 году. Сегодня минчане хорошо знают, что Курасовщина славится своей сельскохозяйственной жизнью, здесь есть мясокомбинат, сельскохозяйственный институт, сельскохозяйственная академия, НИИ почвоведения, рыбокомплекс.

А началась вся эта история со здания по адресу Казинца, 98, которое выделяется своим видом на фоне жилой застройки 60-90-ых годов. В отличие от остальных домов, оно стоит не параллельно дороге, а перпендикулярно, что даёт нам возможность предполагать, что улица заканчивалась именно здесь.

В 80-ых годах XIX века в предместье Курасовщина, по инициативе еврейского купечества, была открыта сельскохозяйственная школа для детей из бедных еврейских семей.

Здесь обучали азам садоводства и огородничества.

И действительно, «предшественница» современной улицы Казинца заканчивалась как раз около сельскохозяйственной школы.

Сначала все здания на территории школы были деревянными: общежитие для учащихся и несколько хозяйственных построек. Но уже в 1914 году в документах в урочище Курасовщина упоминается каменное здание сельскохозяйственной школы с интернатом на 60 мест. Двухэтажное здание школы из красного кирпича было построено, скорее всего, между 1900 и 1913 годом.

Вера Поклонская, краевед:

С приходом советской власти национальную приставку вычеркнули и она осталась просто, как сельскохозяйственная школа. Тут развивалась наука, появлялись разные организации и мероприятия, которые были связаны с животноводством и сельским хозяйством.

Теперь в районе «Солнечной долины» есть аллея столетних дубов.

Очень красивые огромные деревья и ученые полагают, что там была граница владений школы сельскохозяйственной.

Но, всё же, главная историческая достопримечательность Курасовщины – Белая дача.

Долгое время ее история оставалась тайной, горожане слагали легенды про генерала Курасова, который на склоне лет решил построить себе дачу на живописном холме реки Лошицы.

Каждый вечер он поднимался по скрипучей лестнице, ведущей на площадку башни, и осматривал свои владения в подзорную трубу.

Мифический граф Курасов существовал исключительно за неимением исторической альтернативы. Полвека назад ситуацию изменила очередная реставрация, когда исследовать судьбу памятника взялись ведущий научный сотрудник Национального исторического архива Беларуси Владимир Денисов и историк Ростислав Боровой.

Они нашли уникальные документы, указывающие на владельцев усадьбы.

Так, в 1910 году Минской городской управой была проведена инвентаризация недвижимого имущества жителей Минска, где было сказано, что интересующий нас участок принадлежал некоей Валентине Молодецкой. Его площадь составляла 9 десятин и 22 квадратные сажени. Все постройки, принадлежавшие Молодецкой, были деревянными: новый одноэтажный жилой дом, построенный в 1898 году, конюшня, сеновал.

И старый одноэтажный дом, состояние которого оценено, как ветхое.

Вера Поклонская, краевед:

В 1907 году этот участок выкупил некто М. Рогов. Про него известно, что он был кандидатом естественных наук, и в 1910 году подал проект на постройку дома из несгораемого материала, на то время это было очень модно.

Потому что деревянные строения горели, и он захотел построить себе каменное.

В 1911 году ему разрешили построить, и её строили в 1912-1913 годах, но постом история была такая нелёгкая у Беларуси. За XX век много что изменилось, неизвестно, куда пропал Рогов – или уехал, или раскулачили, сослали. Но известно, что дача была национализирована.

Дача имела оригинальную планировку.

Через парадный вход можно было попасть в переднюю, из неё – в столовую, к которой примыкали спальня, гостиная, кабинет и летняя веранда. Из гостиной был выход на открытую террасу. Между кухней и прихожей находилась лестница, ведущая в башню.

Также был выход на «зимний балкон», который украшали красивые витражи.

Белоснежная усадьба выглядела очень нарядно. На копии проекта дачи есть надпись: «С подлинным верно. Архитектор Явниш».

Вероятнее всего, этот архитектор и является автором проекта дачи в Курасовщине.

28 июля 1911 года проект строительства дачи Рогова был рассмотрен на заседании Минской городской управы и получил разрешение.

Вера Поклонская, краевед:

Интересный был ответ, который минская администрация дала Рогову. Строительство было разрешено, но при условии, что отвод места под постройку должен быть сделан землемером или инженером, с участием полицейского чиновника, после указания городским санитарным врачом места и способа к устройству отхожих мест – выгребной и помойной ямы. Чтобы каменная постройка была покрыта железом.

И все лестницы должны быть каменными, с покрытыми огнеупорным материалом ступенями.

Но он был смелым человеком и внёс немного изменений в проект. Теперь мы видим очень красивую дачу, но вокруг неё также было очень интересно – был большой парк, была закрытая территория, здесь были архитектурные формы малого типа, были скульптуры, довольно много интересных деревьев вокруг, необычных для Минска.

Потому что господин М. Рогов интересовался очень растениями, деревьями.

И привозил сюда интересные сорта

Строительство дачи в стиле классицизма было завершено во второй половине 1912 –начале 1913 года. В начале 20-ых годов дача в Курасовщине была национализирована и передана сельскохозяйственной школе. В соответствии с постановлением правительства БССР о расширении городской черты Минска, в 1924 году к городу были присоединены территория Лошицы, всей Курасовщины и «земельные угодья сельскохозяйственной школы».

В 1931 году на основе этой школы была создана экспериментальная база Института почвоведения и агрохимии.

После окончания Второй мировой войны в здании бывшей дачи размещались различные службы БелНИИ почвоведения и агрохимии. Но послереволюционная судьба Белой дачи до сих пор остается загадкой и обрастает новыми легендами....

Вера Поклонская, краевед:

Есть много историй: говорят, что здесь отдыхали большие люди из руководства БССР, говорят, что в военное время здесь был штаб немцев. В 70-ых годах в НИИ почвоведения поняли, что очень интересное здание, и они хотели сделать музей почвы, но, к сожалению, этого не произошло. В начале 90-ых была школа, был центр фольклорного творчества.

После пробовали продать

Но, по последним сведениям, многострадальный памятник старины, всё-таки, обрёл новых хозяев.