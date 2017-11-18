«Раней такога не было»: чем запомнится концерт «Золотой коллекции белорусской песни» в Молодечно

В этот вечер в Молодечно сошлись буквально все белорусские звезды. Более трех часов в режиме нон-стоп звучали настоящие хиты. На сцене – только яркие дуэты и только в Молодечно.

Это музыкальное шоу уже знают и любят во многих городах Беларуси – Бобруйск, Гомель, Полоцк, Солигорск и, наконец, Молодечно – здесь хороший музыкальный вкус демонстрируют во второй раз.

Светлана Сороко, директор Дворца культуры Молодечно:

Раней такога не было, каб вядучы канал нашай краіны разам з гэтым праектам пабывалі ў іншых гарадах нашай Беларусі. Гэта добрая магчымасць убачыць нашых вядучых выканаўцаў, пазнаёміцца з іх творчасцю.

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:

На этих концертах особая атмосфера, особая энергетика, потому что он искренний, душевный.

Как найти путь к сердцу зрителя? У каждого артиста свои рецепты. Виктория Алешко в этот вечер очаровывала не только голосом. А знаменитая российская актриса Ирина Егорова, блиставшая в «Белых Росах», блистала в белом и на сцене.

Ирина Егорова, актриса театра и кино:

Одна девочка говорит, что ее мама работает здесь в музыкальном училище, все придут смотреть на наряды. Поэтому будем петь в красивом. Это дебют моего платья, специально для Молодечно.

Впрочем, в этот вечер многое было с пометкой «эксклюзив». Вместе с Александром Солодухой впервые на сцену вышла и его младшая дочка Варвара.

За кулисами – вся семья знаменитого артиста. Такую премьеру пропустить никак нельзя.

Александр Солодуха, певец:

Какие ж песни еще петь, только золотые хиты в «Золотой коллекции белорусской песни». В зале, что называется, нет свободных мест. Билеты на концерт раскупили еще задолго до начала. Без квитка осталась даже мама соведущей концерта Ольги Бурлаковой.

Ольга Бурлакова, ведущая концерта «Золотая коллекция белорусской песни»:

Маму не прывезла, у наступны раз у Палац Рэспублікі – абяцаю. Более 30 композиций. Многие звучат в современной обработке. Некоторые песни не узнают даже сами композиторы. Но главное, что эти композиции и сейчас взывают у зрителей неподдельные эмоции и искренние аплодисменты.

Зрители:

Просто отлично! Молодцы артисты, супер просто! Нам очень понравился концерт, на одном дыхании, побольше бы такого!