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Лучшие танцоры, выступления именитых коллективов стран зарубежья: 30-ый фестиваль современной хореографии встречает Витебск

18 ноября 2017 19:13
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Новости Беларуси. 30-ый, юбилейный фестиваль современной хореографии встречает Витебск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшие танцоры, выступления именитых коллективов стран зарубежья: 30-ый фестиваль современной хореографии встречает Витебск-1

Несколько дней лучшие танцоры и хореографы страны демонстрируют свои таланты, а искушённый зритель даёт оценки профессиональным актерам. Помимо конкурсной программы – выступления именитых коллективов стран зарубежья: России, Украины, Польши, Испании.

Лучшие танцоры, выступления именитых коллективов стран зарубежья: 30-ый фестиваль современной хореографии встречает Витебск-3

# Культура # Танцы # Фотофакт

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