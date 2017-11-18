Лучшие танцоры, выступления именитых коллективов стран зарубежья: 30-ый фестиваль современной хореографии встречает Витебск

Новости Беларуси. 30-ый, юбилейный фестиваль современной хореографии встречает Витебск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 30-ый, юбилейный фестиваль современной хореографии встречает Витебск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несколько дней лучшие танцоры и хореографы страны демонстрируют свои таланты, а искушённый зритель даёт оценки профессиональным актерам. Помимо конкурсной программы – выступления именитых коллективов стран зарубежья: России, Украины, Польши, Испании.