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«Очень благодарна родителям за то, что они никогда мне не мешали». Юлия Шпилевская рассказала, как стала актрисой

25 февраля 2020 13:57
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Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы выбрали творческую профессию. Служение искусству. Но сами ведь Вы из семьи математиков. Часто в таких семьях врачей, учителей, учёных родители очень трепетно относятся к выбору профессии их чад. Как было в Вашем случае?

Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущая СТВ:
Каждый раз говорю, что я очень благодарна своим родителям за то, что они никогда мне не мешали. Они меня направляли в чём-то. И когда я, допустим, после школы не знала, что мне делать, не до конца знала, было принято решение получить какую-то земную профессию более или менее. А потом уже смотреть, будет там что-то или нет. Потому что мама всегда говорила: «Мы не можем тебе ничем помочь в плане искусства – где-то там посоветовать, поддержать». Поэтому я поступила в педагогический институт и, в принципе, выбрала для себя интересную специальность – психология, иностранный язык – французский, который я люблю, любила и, наверное, буду любить всегда. И учить, и не доучить, но, тем не менее, это моя какая-то ещё одна мечта. Поэтому они мне помогли, наверное, сделать какие-то первые шаги. Но когда они поняли, или произошёл тот случай, который меня перенаправил на творческую стезю, они, конечно, просто были рядом. Вот, наверное, это самый главный подарок с их стороны и самое большее, что они могли для меня сделать. Ревности никакой у них нет, безусловно, что я не пошла по их стопам. И потом, Вы же понимаете, что профессия – это одно, а у человека ещё куча каких-то хобби, талантов, увлечений, занятий.

Допустим, моя мама – очень творческий человек. Мой папа всегда поёт на каких-нибудь там семейных посиделках. Мне песни пел в детстве – я помню папин голос. Поэтому то, что мы выбираем для себя какую-то одну линию, это не значит, что она – единственная. Ну, может, она определяющая на каком-то этапе. Но, тем не менее, я не считаю, что я не из творческой семьи. Я думаю, что там нормально покопать можно!

Вадим Щеглов:                                                                 
А как так получилось, что учась на факультете психологии, экран и сцена победили?

«Очень благодарна родителям за то, что они никогда мне не мешали». Юлия Шпилевская рассказала, как стала актрисой-1

Юлия Шпилевская:
Случай. Каждый раз тоже вспоминаю о том, что (и призываю людей, конечно, надо быть осторожными), но если тебе даётся какой-то шанс – остановись, хотя бы, рассмотри его поближе. Возможно, он твой самый лучший, самый главный. Когда я ещё училась в школе, мою школу сделали вдруг театральной. Но сделали не полностью школу, а театральные классы отдельно. У нас был страшная вражда, потому что пришли какие-то «иные», заняли наше место. И мне предлагали перейти в театральный класс, был педагог там – Фома Сильвестрович Воронецкий. Он жил неподалёку. Видимо, видел во мне, может быть, какие-то задатки на тот момент. Но я говорю: «Ха! Вы что?!  Как это я предам свой класс?!» И так наши пути разошлись, а потом совершенно случайно в метро он просто меня увидел и чуть ли не через всю платформу мне сказал: «Юля! Наталья Гайда курс набирает в Академии искусств!» А я всё время была с вокалом связана, а на тот момент не было музыкальных курсов. Были только драматические.

И вот вдруг – первый курс Музыкального театра набирается в Академии искусств. И давай, говорит, пробуй. Что мной двигало? Наверное, какая-то юная вот эта вот бесшабашность какая-то. Ещё не было такого страха. И родители, которые поддержали. И ректоры университетов, которые, честно говоря, не помню, как точно, но договорились практически, что я сдала сессию в пединституте и потом поступала в Академию искусств. И мне сказали: «Ну, если не поступишь, приходи обратно». То есть, вроде как, тылы были прикрыты.

# Белорусские актеры # Культура # Юлия Шпилевская

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