«Очень благодарна родителям за то, что они никогда мне не мешали». Юлия Шпилевская рассказала, как стала актрисой

Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вы выбрали творческую профессию. Служение искусству. Но сами ведь Вы из семьи математиков. Часто в таких семьях врачей, учителей, учёных родители очень трепетно относятся к выбору профессии их чад. Как было в Вашем случае?

Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущая СТВ:

Каждый раз говорю, что я очень благодарна своим родителям за то, что они никогда мне не мешали. Они меня направляли в чём-то. И когда я, допустим, после школы не знала, что мне делать, не до конца знала, было принято решение получить какую-то земную профессию более или менее. А потом уже смотреть, будет там что-то или нет. Потому что мама всегда говорила: «Мы не можем тебе ничем помочь в плане искусства – где-то там посоветовать, поддержать». Поэтому я поступила в педагогический институт и, в принципе, выбрала для себя интересную специальность – психология, иностранный язык – французский, который я люблю, любила и, наверное, буду любить всегда. И учить, и не доучить, но, тем не менее, это моя какая-то ещё одна мечта. Поэтому они мне помогли, наверное, сделать какие-то первые шаги. Но когда они поняли, или произошёл тот случай, который меня перенаправил на творческую стезю, они, конечно, просто были рядом. Вот, наверное, это самый главный подарок с их стороны и самое большее, что они могли для меня сделать. Ревности никакой у них нет, безусловно, что я не пошла по их стопам. И потом, Вы же понимаете, что профессия – это одно, а у человека ещё куча каких-то хобби, талантов, увлечений, занятий.

Допустим, моя мама – очень творческий человек. Мой папа всегда поёт на каких-нибудь там семейных посиделках. Мне песни пел в детстве – я помню папин голос. Поэтому то, что мы выбираем для себя какую-то одну линию, это не значит, что она – единственная. Ну, может, она определяющая на каком-то этапе. Но, тем не менее, я не считаю, что я не из творческой семьи. Я думаю, что там нормально покопать можно!

Вадим Щеглов:

А как так получилось, что учась на факультете психологии, экран и сцена победили?