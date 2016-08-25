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«Попробуй словить коня пьяного»: участницы фольклорного ансамбля «Вясковачка» о белорусских свадебных традициях

25 августа 2016 09:29
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Белорусская культура – это целая сокровищница народного творчества, которая сохранила в себе мудрость наших предков. Сегодня обратим внимание на одно из важнейших составляющих нашей культуры – песни. Гимные, праздничные, колядные, масленичные. Они сопровождали наш народ в поле за работой, после праздника – за столом, на рынках и в дороге. Народные песенные традиции и сегодня сохраняют во многих уголках нашей страны.

Песня сопровождала каждое действие на белорусском празднике – сватать идут – поют. На выкуп невесты – поют. За столом сидят – поют. И тем самым песня украшала праздничные традиции белорусов.

Душа поёт и радуется, когда звучит белорусская песня. И, наверное, благодаря своей неповторимости, мелодичности и народной мудрости, – она и будет продолжать жить в наших сердцах.

# Культура # Фотофакт # Белорусские традиции # Культурные традиции # Ева Няплашова # Марына Макаранка # Ніна Аксёненка

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