Прощание с заслуженным артистом Беларуси Александром Беспалым пройдет 24 августа в Минске

Новости Беларуси. 24 августа в Минске простятся с заслуженным артистом Беларуси Александром Беспалым. Он умер 22 августа в возрасте 67 лет. Траурная церемония и отпевание состоятся в Храме-памятнике в честь всех святых.

Александр Беспалый работал на киностудии «Беларусфильм» и в Театре-студии киноактера. Играл в спектаклях «Вся его жизнь», «Женитьба Бальзаминова», «Фантазии по Гоголю», «Похищение Елены». В соавторстве с Владимиром Грицевским артист поставил в Театре-студии киноактера несколько спектаклей. Он также снимался в кино и сыграл более 130 ролей. Актер работал в таких картинах, как «По секрету всему свету», «Государственная граница», «Белые Росы», «Дубровский», «Пираты 20 века», «Глубокое течение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.