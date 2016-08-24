Классика белорусской поэзии в эфире СТВ: более 30 медиаперсон поделятся с телезрителями избранным

Новости Беларуси. Литературное наследие в строках и лицах. Нетленную классику белорусской поэзии прочтут в эфире СТВ. Лица канала, звезды театра и эстрады – более трех десятков медиаперсон поделятся с телезрителями избранным.

Ожившие стихи в настоящем царстве книг. Такие телечтения, по сути, и есть анонс грядущего Дня письменности. В 2016 году за его творческую составляющую отвечает телеканал СТВ.

Организаторы обещают: сценарий литературного праздника ничем не будет уступать сюжету увлекательной книги. Сюрпризов будет немало. Впрочем, окунуться в литературную атмосферу можно будет заранее. Первые тематические ролики появятся в эфире СТВ уже на этих выходных.

Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, народные артисты Беларуси:

День письменности – это прекрасный праздник. Белорусские поэты, писатели. Это громадное достояние нашей страны.

Вы знаете, чем мне нравятся эти ролики. Тем, что мы обращаемся к человечкам школьного возраста, к молодежи с призывом обратить внимание на ту красоту белорусского языка.

Чытайце беларускае.

Ирина Ромбальская, пресс-секретарь ЗАО «Столичное телевидение»:

У всех белорусов появляется уникальная возможность узнать, что же любят, что же читают известные люди, медиаперсоны нашей страны, узнать именно из первых уст, потому что никто никого не предупреждал, все произведения выбирали лично. Я считаю, что наши анонсы мало того, что помогут кому-то что-то вспомнить, что, может быть, он давно забыл, а для кого-то вообще открыть для себя новые страницы белорусской литературы.