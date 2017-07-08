«Я прощенья прошу, Господи»: предсмертное стихотворение Александра Тихановича

Еще одна дата рождения еще одного талантливого человека современности – через несколько дней. 13 июля день рождения ушедшего от нас в начале года народного артиста Беларуси Александра Тихановича. Именитый дуэт Тиханович и Поплавская теперь может быть только в составе – Ядвига Поплавская и Анастасия Тиханович. Мать и дочь откровенно рассказали о своих мыслях и чувствах впервые после смерти Александра Тихановича в интервью программе «Простые вопросы». Она будет в эфире 13 июля на РТР-Беларусь. Сегодня – маленький фрагмент – предсмертное стихотворение народного артиста.

Ядвига Поплавская:

Два блокнотных листика. У Саши почерк был для человека гениального, очень похоже на врачебный рецепт. Я читаю, читаю, и вдруг вижу, что и меня он здесь тоже вспомнил. Это было такое откровение, все, что лилось у него из души. Я попросила на студии, мне перепечатали.

Я смотрю в твои очи, Господи,

И бессонные ночи, Господи,

Исчезают во мрак,

В невозвратную даль.

Как же дорого тот миг, Господи,

Чтоб увидеть твой лик, Господи,

И уходит кошмар,

Растворяя печаль, Господи.

Как же я заблуждался,

Сколько лет я прожил,

Блудным сыном болтался

И не видел тебя,

Хотя рядом ты был, Господи.

Как же я благодарен тебе за опеку твою,

За такую жену, что вернула меня

И открыла глаза, чтоб увидеть иной мир,

Тобою ниспосланный, Господи.

Если можешь, прости,

Отпусти мне грехи многочисленные.

Знаю, просьба моя не заслужена.

Покаянья прошу у обиженных

И прощенья твоего, Господи,

Чтоб увидеть твой лик, Господи,

На коленях стою,

Я прощенья прошу, Господи.

Когда я прочитала, думаю, Боже мой, какая глубина души у моего Саши.