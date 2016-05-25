Попить чаю с мадам Баттерфляй: зрителей пустили за кулисы Большого театра оперы и балета

Новости Беларуси. Весьма нестандартно свой 83-ий день рождения отметил Большой театр оперы и балета. Разделить событие смогли абсолютно все поклонники искусства.

По случаю праздника двери храма Мельпомены открыли еще в полдень. Посетители могли прогуляться по закулисью театра и даже приоткрыть занавес некоторых его тайн. Например, из чего и как шьют пуанты балеринам.

В программе также мастер-классы от музыкантов оркестра, посещение гримерных и костюмерных. Каждый гость может примерить на себя образы из спектаклей и даже попить чаю с мадам Баттерфляй. Прочувствовать всю творческую атмосферу помогли и старые афиши. Позаботились организаторы и о том, чтобы у посетителей тоже остались не только яркие воспоминания, но и снимки. Для любителей селфи в театре работали несколько фотозон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Морозов, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Здесь общение глаза в глаза, тет-а-тет. Ты сразу видишь реакцию людей на твое исполнение.

Белорусы:

Это отличная возможность узнать театр изнутри, побывать за кулисами, посмотреть, чем живут актеры, как они наносят грим.

Приходишь на спектакль – совсем другое впечатление. Сегодня узнали много о закулисных делах, которые просто недоступны зрителю.