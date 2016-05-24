Лучшая музыкально-телевизионная пара: кто стал победителем шоу «Две звезды»?

Новости Беларуси. Накануне поздно вечером названы обладатели приза зрительских симпатий в проекте «Две звезды» на СТВ. На нашем телеканале состоялся финальный выпуск программы. Победителей вокального состязания определило народное голосование, по результатам которого лучшей стала пара Ольги Бурлаковой и Алексея Хлестова. Именно этот дуэт ведущей и певца обошел еще 7 звездных пар.

Тот самый момент истины и та черта, которая подводит итог нескольких недель.

Со значительных отрывом, почти в два раза, вырвались две звезды – Алексей Хлестов и Ольга Бурлакова. 4 эфира позади, живой звук, аккомпанемент оркестра. 4 пары или 16 участников – поющие и непоющие на одной сцене берут для себя новые высоты и высокие ноты.

«Я люблю тебя до безумия» стала лирической балладой. Свадебное платье, грим, реквизит – из костюмерных, а вот слезы на глазах исполнителей – из самого сердца.

Алексей Хлестов, Ольга Бурлакова, победители музыкального шоу «Две звезды»:

Многие прослезились. И Леша.

Мы, когда заходим уже за сцену, я находился в таком состоянии, что меня всего колотило от происходящего действа, потому что Оля – очень сильный партнер. И когда мы поклонились и выходили, я видел ее состояние, и меня это тоже накрыло.

Марафон музыкально-телевизионного действа стартовал в апреле. 4 блока с песнями из кинофильмов, мировыми хитами, отечественными мелодиями и песнями военных лет. Все 8 пар показывали себя с особой стороны. Воронко и Мартыненко брали мальчишеским задором, а, например, Венера и Екатерина Забенько – женскими чарами.

Скептики сетовали, зачем, мол, выпускать на сцену тех, кто в ноты не попадает, но организаторы проекта стояли на своем: главное – это градус эмоций, с которыми эти ноты извлекаются.

Александр Меженный всегда утром в эфире СТВ со своей соведущей Ольгой Бурлаковой. А в проекте «Две звезды» их разделили: он вместе с Искуи Абалян заняли второе место. Конкуренции не было, - признаются участники. Только больше подружились.

В этом году телеканал СТВ отмечает своё 15-летие, и, конечно, главная цель музыкальной битвы «Две звезды» – это не демонстрация вокальных данных своих сотрудников, а единение и корпоративный дух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.