Энциклопедия «Культура Беларуси» в шести томах: 15 тысяч статей, отражающих историю Беларуси

Душевно и красочно прошла презентация шеститомной энциклопедии под названием «Культура Беларуси».

Это издание – уникально, оно открывает новые вехи культурного наследия нашей страны и не имеет аналогов на постсоветском пространстве.

Работа над шеститомником продолжалась семь лет. За это время была проделана очень кропотливая работа. 600 учёных и деятелей культуры собирали самую ценную информацию. Как результат – более 15 тысяч статей, отражающих историю по-новому, с учётом изменений, которые произошли в Беларуси за последнюю четверть столетия.

Немало статей энциклопедии посвящено развитию науки и образования Беларуси, архитектурному наследию страны. Авторы уделили значительное внимание биографической информации. Создатели стремились не упустить ни одной важной детали из культурной жизни Беларуси.

Подлинный интерес энциклопедия вызовет не только у учёных. Благодаря широкому диапазону, уникальной информации, найти ценные сведения сможет каждый.

Энциклопедия «Культура Беларуси» стала победителем 55-го Национального конкурса» Искусство книги» в номинации «За вклад в сохранение духовного наследия».

Польза издания неоспорима, создатели верят, что в наш высокотехнологичный век, шеститомник найдет своего читателя.