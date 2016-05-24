Прямой эфир

Энциклопедия «Культура Беларуси» в шести томах: 15 тысяч статей, отражающих историю Беларуси

24 мая 2016 08:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Душевно и красочно прошла презентация шеститомной энциклопедии под названием «Культура Беларуси».

Это издание – уникально, оно открывает новые вехи культурного наследия нашей страны и не имеет аналогов на постсоветском пространстве.

Работа над шеститомником продолжалась семь лет. За это время была проделана очень кропотливая работа. 600 учёных и деятелей культуры собирали самую ценную информацию. Как результат – более 15 тысяч статей, отражающих историю по-новому, с учётом изменений, которые произошли в Беларуси за последнюю четверть столетия.

Немало статей энциклопедии посвящено развитию науки и образования Беларуси, архитектурному наследию страны. Авторы уделили значительное внимание биографической информации. Создатели стремились не упустить ни одной важной детали из культурной жизни Беларуси.

Подлинный интерес энциклопедия вызовет не только у учёных. Благодаря широкому диапазону, уникальной информации, найти ценные сведения сможет каждый.

Энциклопедия «Культура Беларуси» стала победителем 55-го Национального конкурса» Искусство книги» в номинации «За вклад в сохранение духовного наследия».

Польза издания неоспорима, создатели верят, что в наш высокотехнологичный век, шеститомник найдет своего читателя.

# Культура # Фотофакт # 2016 - Год культуры в Беларуси # Белорусская литература # Владимир Андриевич

Другие новости рубрики

Все новости
Яна Явич, писатель: Задача писателя – «зацепить» ребёнка, чтобы он, наконец, оторвался от компьютера!
24 мая 2016 08:13

Яна Явич, писатель: Задача писателя – «зацепить» ребёнка, чтобы он, наконец, оторвался от компьютера!

Новое граффити в Минске: испанский художник украсил одно из столичных общежитий
23 мая 2016 17:38

Новое граффити в Минске: испанский художник украсил одно из столичных общежитий

XII Национальный телевизионный конкурс «Телевершина»: Новости «24 часа» и Ирина Ромбальская – кому покорилась «Телевершина»?
23 мая 2016 09:33

XII Национальный телевизионный конкурс «Телевершина»: Новости «24 часа» и Ирина Ромбальская – кому покорилась «Телевершина»?