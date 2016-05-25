«Я два года из театра не выходил, я жил в гримерке» – актер Игорь Письменный в программе «Простые вопросы»

Сегодня в программе «Простые вопросы» – известный комедийный актер театра и кино Игорь Письменный.

Игорь Федорович, добрый вечер! Большое спасибо, что нашли возможность для этой встречи. Как поживаете, в первую очередь?

Игорь Письменный, актер театра и кино:

Хорошо!

До того, как включили камеру, мы говорили о том, что вы радуетесь, что сын не выбирает актерскую профессию. Что эту профессию надо выбирать только в том случае, если других вариантов нет. У вас не было других вариантов?

Игорь Письменный:

Нет, не то, что других вариантов нет. А наоборот. Что если ты не можешь быть никем другим, ты хочешь, у тебя желание такое сильное. Вот хочу быть только актером, хочу лицедействовать, хочу это делать. Тогда надо идти. Не надо, а можно идти смело – не будет разочарования. Потому что если человек идет в эту профессию только ради славы или чего-то еще, он может очень сильно огорчиться. Потому что это не сразу приходит, а, может, вообще не придет.

А может, не придет чего-то серьезного, а будут все время какие-то маленькие роли…

Игорь Письменный:

В том-то и дело. Если ты идешь туда ради профессии, то ты не будешь разочарован – ты будешь счастлив. И ты будешь работать всю жизнь в театре, если не будет тебя в кино, и ты будешь счастлив. У каждой медали же две стороны. Одна сторона – слава, известность, гонорары, а другая сторона – безызвестность, но это работа любимая. Когда я попал в театр «Эрмитаж», я два года из театра не выходил, я жил в нем в гримерке. Я только репетировал, играл, и я был счастлив.

А что у вас тогда за роли были?

Игорь Письменный:

У меня много было ролей. У меня детский репертуар огромный был. Я играл слоненка по Киплингу, Чеширского кота. «Чиж и ёж» был детский спектакль по произведениям Хармса. И вообще был такой журнал «Чиж и ёж», помните? В советское время, в 30-е годы. Плюс у меня было очень много ролей в больших спектаклях: «Хармс! Чармс! Шардам! или Школа клоунов», «Парижская жизнь», опера «Буф» и много-много других. «Скверный анекдот», «Мотивчик»… Это настолько было интересно, что сколько это стоит, знают ли меня, кино… Кино тогда, кстати, не было. Это был 90-й год, хотя я снимался как раз в 89-м, в 90-м… В 1990 году я снимался в Минске. Можно сказать, что это один из самых первых моих фильмов и самый первый такой полнометражный фильм. Первый был «Сказка», такой небольшой. А тут главная роль, одна из главных. «Ай лав ю, Петрович!» был фильм такой. В свое время он прошел очень.

Игорь Федорович, вот посмотрите, какая история. В большинстве-то случаев вы будете Сёмой из «Одной для всех», потому что самый популярный и узнаваемый персонаж, то, как ваша мамочка не разрешает вам жениться. И все роли, которые вы назвали: и Хармса, и даже слоненка – все равно будут тонуть по сравнению с этим бедненьким Сёмой.

Игорь Письменный:

Неправда. Есть такая большая прослойка людей, которые смотрели в свое время фильм «Бригада». И у меня там вот такая небольшая ролечка – мы там имиджмейкеров играли. И люди до сих пор подходят: «Вы ж в «Бригаде» снимались?» Есть уже и это, и это. Я не вижу ничего плохого. Например, Вячеслав Тихонов – прекрасный актер, сыгравший огромное количество прекраснейших ролей. Но для нас он Штирлиц, и я в этом ничего плохого не вижу. Но мы знаем и другие его роли.

А вот эта академическая мечта, что должна быть роль, пусть не Гамлет, но что-нибудь из этого плана. Что же вы себе запишете в блокнот, когда мемуары будете писать?

Игорь Письменный:

Я не буду писать. Я лишен этого. У меня даже нет дома фильмов. У меня даже нет портфолио с фотографиями, которые актеры носят, раздают. У меня есть одна фотография, которую сделала моя знакомая, учившаяся фотографировать. Она пришла с хорошим фотоаппаратом и сделала несколько снимков. И я эту фотографию постоянно даю, потому что у нее хорошее качество.

Подождите, это потому что вы себе не нравитесь?

Игорь Письменный:

Не то, что я себе не нравлюсь. Я ведь для себя это делаю, а зритель выберет то, что ему нужно. А ходить и показывать всем: «Смотрите, какой я замечательный», - ну зачем? Это моя профессия, и я ее делаю хорошо, и мне это нравится.

Как ни крути, вас будут приглашать на роли веселых добряков с ироничными текстами, наверняка, людей очень неряшливых или запутавшихся. Таких типажей в истории мирового кино тоже немало. Вы проводили какие-нибудь сравнения в тайне сами себе?

Игорь Письменный:

Нет. У меня больше, конечно, комедийное амплуа, но так получилось, что я недавно сыграл Фаину Раневскую. Актриса не смогла, а спектакль был уже объявлен в Петербурге, а я хотел. Мне тогда недавно исполнилось 50 лет. А я играл в этом спектакле небольшую роль администратора. Просто спектакль мне очень нравится. И там есть такие слова, что «терпеть не могу юбилеи». Я их тоже не люблю. «Хороший спектакль – вот юбилей, а у меня нету роли» - она говорила, Раневская, в свое время. И у нас вокруг этого весь спектакль строится. Я как-то ехал летом – вот слова! Вот сыграть Раневскую – так я бы свой юбилей отметил. А потом у нас гастроли. Ну, не получилось. Я уже думал, ну, в этом году не получается, может, на 55. Сыграю на свой юбилей Раневскую, поднаберусь опыта жизненного и так далее. И вот так получилось, что буквально за месяц до своего дня рождения я сыграл два раза – в Москве и Питере.

Вот согласитесь, воля случая для актера играет колоссальную роль. Она во многих профессиях играет большую роль. Получилось попасть, сыграть какую-то роль – и навсегда остался в истории.

Игорь Письменный:

Сёма как бы, получалось… В принципе, это ж тоже случайность. Я снимался в Киеве, у меня были съемки, звонили, пробы… Какие-то. Я ж не знаю, какой проект. А я не могу, у меня съемки. А потом так получилось, что отменилось несколько дней, месяц почти в Киеве сидел, домой хочу. Как раз выпало четыре или три дня свободных. Я приезжаю домой, и утром звонят: «Ну, так вы придете на пробы завтра?» А я как раз в Москве. И мы с сыном поехали.

А отношения с Ардовой? Она так ведет себя немножко властно.

Игорь Письменный:

Что значит властно? Мама, конечно… Она и должна быть, естественно. Человек, когда входит в роль и так ведет себя даже рядом когда. Мы входим в эту роль. Когда мы снимаем, репетируем, все предложения принимаются, рассматриваются. Нет такого, что «я этого делать не буду».

Ваш любимый эпизод…

Игорь Письменный:

Ой, я не могу сказать. Моя любимая фраза: «Мама прожила свою жизнь, проживет и твою».

Скажите, с вашей мамой не было похожих отношений?

Игорь Письменный:

Нет, с моей мамой не было похожих отношений. Я очень самостоятельный был. С 18 лет уехал из дома, сам занимался своей жизнью.

Видите, шлейф ваших ролей производит такое впечатление, что, мне кажется, что и дома вами руководят, и дети по вам ползают…

Игорь Письменный:

Я просто актер хороший, понимаете. Многие говорят: «Вы что, в армии служили?» Ну да, служил в армии. «Ну, как это?»

То есть вы жесткий парень?

Игорь Письменный:

Не, я не жесткий. Ну, я могу быть и жестким. Я человек терпеливый очень. Есть дойдет до компромисса, то я бескомпромиссный в каких-то вещах. Я уходил из трех институтов, из театра.

Расскажите мне, что такое дефектоскопист на «Атоммаше»?

Игорь Письменный:

«Атоммаш» - завод атомного машиностроения. Я на нем сначала токарем работал перед институтом. В наше время человек, которому исполнилось 18 лет, обязан был работать в семье. Это сейчас молодежь на родителях. А у нас это в голове не укладывалось. Ты должен работать, в семью приносить какие-то деньги. А после армии я пришел, и было полгода до поступления туда, куда я собирался. Надо идти работать. Я пошел на «Атоммаш», освоил профессию дефектоскописта ультразвукового контроля. Мы просвечивали атомные реакторы, парогенераторы.

Нередко можно столкнуть в интервью с вашими коллегами с тем, что есть человек, который в тайне всю жизнь репетирует какую-то роль или мечтает что-то поставить. И всегда есть какая-то цель. Да, это я сейчас сыграю, но потом обязательно что-то сделаю.

Игорь Письменный:

Всегда ты о чем-то мечтаешь. Но это твоя личная мечта. И не надо никого впутывать в ваши взаимоотношения с самим собой. Как говорят, каждый про себя правду знает. Что бы ни говорили, ты знаешь, как ты поступишь или поступил бы. Естественно, мечтает каждый человек о чем-то.

То, что только ваши мечты. Это в каком времени? Это в современности, это 19 век, это классика?

Игорь Письменный:

Сейчас начнется: а теперь давайте методом исключения! Я могу сказать. Я мечтал сыграть Пьера Безухова. Мне нравится. Это мое. После фильма Бондарчука я считаю, что таких высот в наше время… Должно какое-то время пройти. Я боюсь, что я до этого времени не доживу. Знаете, как я всегда мечтаю о чем-то и отправляю туда, и оно вдруг случается. Может, и это случится.

За эти 50 лет у каждого театрального артиста есть момент выход на аплодисменты, на «бис». Где был тот зал, те аплодисменты, которые вы вспоминаете больше всего?

Игорь Письменный:

На всю жизнь я запомнил. Самая моя большая сессия, когда я раздавал автографы. Я пришел в школу к сыну. И он не мог найти куртку, а я сидел в фойе. Перемена, много-много детей. У нас прекрасные люди. Не наглые, я всегда говорю, что очень хорошие. И все сидят. Даже никто не таращится. И вот один мальчик сидел-сидел, а потом подходит: «А можно ваш автограф». И все! Минут 40 без остановки, я уже не мог писать. Потом подошла завуч и сказала: «Давайте я вас спасу». И всех разогнала на урок. А сын, сейчас он уже взрослый, говорит, что очень любит со мной ездить куда-нибудь, идти сзади и смотреть, как люди таращатся.

Я искренне желаю, если вы хотите, своего Пьера Безухова. Мы будем рады видеть вас в Минске.

Игорь Письменный:

Я такой человек, что я не делаю особо никаких шагов. Не ищу кого-то. Я жду момента. И он придет.

Вы производите фантастическое впечатление доброты и обаяния. Я думаю, вы привезете эту частичку в Минск?

Игорь Письменный:

С удовольствием! Я Минск обожаю вообще. В Смолевичах мы снимались. Еще на натурной площадке «Беларусьфильма» в 90-м году. Там было холодная. Маленькая деревянная гостиничка, без отопления. Но это были самые прекрасные времена. Мы снимали зимой, уже снег лежал, а мы снимали типа осень. Мы в куртках, а холодина была страшная. И мы ехали по железной дороге, узкоколеечка, по ней, и лежали на платформах, делали вид, что нам тепло. Но это было так здорово!