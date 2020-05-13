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Помните Киселиху из «Белых рос»? Вот какой была Стефания Станюта в жизни

13 мая 2020 19:03
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Новости Беларуси. Эти кадры наверняка помнит каждый. Стефания Станюта в роли Киселихи в «Белых росах» – образец того, как глубоко можно играть второстепенного персонажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помните Киселиху из «Белых рос»? Вот какой была Стефания Станюта в жизни-1

Помните Киселиху из «Белых рос»? Вот какой была Стефания Станюта в жизни-3

Пример создания по-настоящему народного характера. Вообще, у Стефании Михайловны не было проходных ролей ни в кино, ни в театре.

Помните Киселиху из «Белых рос»? Вот какой была Стефания Станюта в жизни-6

Полина Буканова, научный сотрудник Государственного музея истории музыкальной и театральной культуры Беларуси:
Як ні дзіўна, але дэбют адной з самых выбітных актрыс беларускага тэатра праваліўся з трэскам. Стэфанія Міхайлаўна павінна была выйсці, яна мела рэпліку: «Ганка ў студню ўвалілася!» Але, калі яна вышла на сцэну, яна сказала: «Хімка ў студню ўвалілася!»  

Помните Киселиху из «Белых рос»? Вот какой была Стефания Станюта в жизни-9

Стефания Станюта и Купаловский – едва  ли не синонимы. Родному театру актриса отдала 70 лет.

Помните Киселиху из «Белых рос»? Вот какой была Стефания Станюта в жизни-12

Ее голосом говорили бабушка Вера из «Молодой гвардии», тетя Мотя из «Машеньки», Мольеровская Элиза.  

В 70 лет садилась на шпагат и всех актёров звала в гости после спектаклей. Какой помнят Стефанию Станюту коллеги и зрители

А коллеги называли ее по-семейному: баба Стеша. А та каждый раз после спектакля приглашала их в гости.  

Помните Киселиху из «Белых рос»? Вот какой была Стефания Станюта в жизни-15

Виктор Манаев, народный артист Беларуси:  
Яе месца было, можна так сказаць, не ў прафесійным сэнсе, а ў чалавечым – проста асвятляць эту прастору тэатра. З такой цеплынёй да ўсіх ставілася, і да моладзі.   

# Белорусские актеры # Культура # Стефания Станюта # Полина Буканова # Виктор Манаев # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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