Помните Киселиху из «Белых рос»? Вот какой была Стефания Станюта в жизни

Новости Беларуси. Эти кадры наверняка помнит каждый. Стефания Станюта в роли Киселихи в «Белых росах» – образец того, как глубоко можно играть второстепенного персонажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пример создания по-настоящему народного характера. Вообще, у Стефании Михайловны не было проходных ролей ни в кино, ни в театре.

Полина Буканова, научный сотрудник Г осударственного музея истории музыкальной и театральной культуры Б еларуси: Як ні дзіўна, але дэбют адной з самых выбітных актрыс беларускага тэатра праваліўся з трэскам. Стэфанія Міхайлаўна павінна была выйсці, яна мела рэпліку: «Ганка ў студню ўвалілася!» Але, калі яна вышла на сцэну, яна сказала: «Хімка ў студню ўвалілася!»

Стефания Станюта и Купаловский – едва ли не синонимы. Родному театру актриса отдала 70 лет.

Ее голосом говорили бабушка Вера из «Молодой гвардии», тетя Мотя из «Машеньки», Мольеровская Элиза.

В 70 лет садилась на шпагат и всех актёров звала в гости после спектаклей. Какой помнят Стефанию Станюту коллеги и зрители

А коллеги называли ее по-семейному: баба Стеша. А та каждый раз после спектакля приглашала их в гости.