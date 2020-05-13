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В 70 лет садилась на шпагат и всех актёров звала в гости после спектаклей. Какой помнят Стефанию Станюту коллеги и зрители

13 мая 2020 18:56
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Новости Беларуси. Легенда белорусской сцены. 13 мая Стефании Станюте исполнилось бы 115 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В 70 лет садилась на шпагат и всех актёров звала в гости после спектаклей. Какой помнят Стефанию Станюту коллеги и зрители-1

Народная артистка долгие годы служила родному Купаловскому театру. Отдельная страница творчества – кино. Зрители помнят Станюту по культовым фильмам «Белые росы», «Люди на болоте». Особый успех ей принесла игра мудрых и человечных персонажей.   

Дмитрий Боярович – продолжит.  

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У Стефании Михайловны получалось одинаково органично играть и изможденных крестьянок, и элегантных светских дам, которым сочувствовали и которыми восхищались.  

В 70 лет садилась на шпагат и всех актёров звала в гости после спектаклей. Какой помнят Стефанию Станюту коллеги и зрители-4

Добрые и злые, ранимые и сильные, счастливые и убитые горем. Герои, которых изображала Станюта, завораживали и взрослых, и детей.  

В 70 лет садилась на шпагат и всех актёров звала в гости после спектаклей. Какой помнят Стефанию Станюту коллеги и зрители-7

В 70 лет она садилась на шпагат, в 80 шокировала молодых артистов Купаловского своей физподготовкой. В спектакле «Тры Іваны – тры браты» ее злая Каргота дралась с Иванами на равных, с кувырками и переворотами. А в спектакле «Гарольд и Мод» Станюта и вовсе сыграла влюбленную.  

В 70 лет садилась на шпагат и всех актёров звала в гости после спектаклей. Какой помнят Стефанию Станюту коллеги и зрители-10

Игорь Денисов, актер:  
Успех этого спектакля естественен же, на 95 % это был успех Стефании Михайловны. Потому что шли туда смотреть не на меня, не на Кириченко, не еще на кого-то. Шли смотреть на Стефанию Михайловну.  

В 70 лет садилась на шпагат и всех актёров звала в гости после спектаклей. Какой помнят Стефанию Станюту коллеги и зрители-13

Стефания Станюта прожила до 95 лет. Лично встречалась с Николаем II, Лениным и Сталиным.  

В 70 лет садилась на шпагат и всех актёров звала в гости после спектаклей. Какой помнят Стефанию Станюту коллеги и зрители-16

На сцену актриса выходила до глубокой старости. Ее жизнь – отношение к людям, душевная красота – были секретом долголетия и света, который до сих пор ощущают зрители.   

# Белорусские актеры # общество # Стефания Станюта # Игорь Денисов # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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